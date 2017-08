Tinder Gold ya está disponible en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Tinder, la aplicación para conocer nuevas personas y hacer match, extiende su servicio premium Tinder Gold a todos los usuarios a nivel global.



Con este servicio solo para miembros, los suscriptores tienen acceso a funciones exclusivas de la app, como Passport, herramienta que permite a los usuarios hacer match con personas en otros países, Rewind, la cual brinda la posibilidad de deshacer un swipe positivo o negativo de otra persona, "Me gusta" ilimitados, cinco Super-Likes, un Boost al mes y más controles del perfil.



Todo ello además de la nueva función "Likes you", que les permite a los usuarios ver quién les ha dado "Like" antes de ponerse a deslizar.



La dinámica de esta funcionalidad es simple: el usuario ingresa a la app, ve los "Me Gusta" que tiene en la lista y evalúa si hacer Match o no viendo los perfiles de cada uno.



Cuando el usuario esté haciendo swipe normalmente, podrá identificar a quienes ya les hayan deslizado a la derecha con un corazón dorado al lado del nombre.



Un dato importante es que, durante el primer mes de pruebas, los suscriptores recibieron un 60% más de matches luego de suscribirse a Tinder Gold.



Tinder Gold ahora está disponible para todos los usuarios iOS en México.