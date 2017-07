Escucha cómo suena el espacio

(Tomada de la Red)

Durante años, Kletzing ha estado monitoreando las ondas de radio que ondulan a través del vacío alrededor de la Tierra. Cuando los datos se convierten en archivos de sonido, el resultado es una misteriosa sinfonía cósmica."Si tuvieras oídos de radio ... escucharías estas ondas en el espacio", dijo Kletzing, de la Universidad de Iowa.Aunque el espacio es un vacío, no es ni vacío ni tranquilo. Justo encima de nuestra atmósfera existen dos cinturones de partículas energéticas del Sol que quedan atrapados por el campo magnético de la Tierra.Este fenómeno es vital para hacer nuestro planeta habitable; los electrones y protones capturados, se cierran de un lado a otro entre los polos magnéticos de la Tierra en lugar de fluir a través de la atmósfera para bombardear la superficie, indica Muy Interesante Las zonas donde habitan estas partículas, llamadas las correas Van Allen, son muy peligrosas: las partículas atrapadas representan una amenaza para los satélites y los astronautas de la Estación Espacial Internacional y las correas juegan un papel en el tiempo espacial que puede destruir las redes eléctricas.En 2012 la NASA lanzó la sonda Van Allen Space, un artefacto robótico que orbita la Tierra y monitorea esta envoltura robal de partículas cargadas. Las sondas llevaron una serie de instrumentos llamados EMFISIS, abreviatura de Electric and Magnetic Field Instrument Suite y Integrated Science. EMFISIS está diseñado para detectar ondas de radio ondulantes alrededor de la Tierra."Es literalmente como meter un micrófono en el espacio, pero en lugar de escuchar las ondas de sonido estamos escuchando las ondas electromagnéticas", explicó Kletzing, investigador principal de EMFISIS.Los humanos no pueden oír toda la actividad en los cinturones de Van Allen, ya que nuestros oídos sólo responden a las ondas sonoras, que sentimos a través de la vibración de moléculas que son perturbadas por las ondas que se propagan a través del aire. El espacio no tiene aire – está prácticamente vacío de materia- y por lo tanto silencioso.Pero las ondas electromagnéticas están en el mismo rango de frecuencia que la parte del espectro de sonido que es audible para los seres humanos. Era una cuestión simple traducir esas ondas de radio como MP3s, convirtiendo los datos de EMFISIS en una emisión de radio de los cielos.