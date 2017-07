Cifra de pasajeros en Lyft supera 2016 a mitad de año

DETROI, EU.(AP)

Mientras Uber sufre errores y otros problemas, la cifra de pasajeros en Lyft en la primera mitad de este año superó la de todo 2016, informó el lunes esa empresa de transporte.



Una portavoz no dio números exactos, pero la empresa aseguró que la cifra de pasajeros de enero a junio superó los 162,5 millones de viajes que hizo en todo 2016, cuando registró un récord.



La compañía de taxis por app ha hecho parte de sus ganancias gracias a que algunas personas prefieren evitar los autos de Uber, un rival de Lyft mucho mayor. Ambas compañías tienen su sede en San Francisco.



Uber no tiene director general desde junio, cuando el cofundador de la compañía, Travis Kalanick, renunció bajo la presión de la junta directiva.



La salida se produjo después de investigaciones de abogados externos que descubrieron un acoso sexual generalizado dentro de la compañía.



Adicionalmente, alguien grabó un video donde se ve a Kalanick insultando a un conductor de Uber y la compañía está bajo investigación federal porque supuestamente usó un software para burlar a los inspectores de la ciudad mientras trataban de monitorear a sus conductores.



No ha sido fácil encontrar un reemplazo para Kalanick. Meg Whitman, directora de Hewlett Packard Enterprise, anunció el jueves que no aceptará una oferta para ocupar el cargo.



Informes publicados en los medios dicen que algunos miembros de la junta directiva están hablando ahora con el director ejecutivo saliente de General Electric, Jeffrey Immelt.



El New York Times informó el lunes que Kalanick podría intentar recuperar un papel operativo en la compañía que ayudó a crear.