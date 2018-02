Xiaomi MI A1 con android 8.0 oreo tiene problemas con la batería y lector de huellas

(Tomada de la Red)

Xiaomi Mi A1 es uno de los móviles más atractivos de la marca china a nivel global debido a que viene con Android One para ofrecer una interfaz limpia de personalización, pero tras actualizar a Android 8.0 Oreo se ha encontrado con varios problemas, pues inicialmente tenía problemas de rendimiento y se detuvo la actualización a más dispositivos, después se reanudó, pero volvieron los problemas.Varios usuarios reportan a través de foros como Reddit, XDA y MIUI que el Xiaomi Mi A1 con Android 8.0 Oreo presenta problemas con la batería debido a que la carga se drena muy fácil y rápidamente debido a que el sistema tardar bastante tiempo en estabilizarse, indica PoderPDA Asimismo, algunos usuarios reportan que el problema podría radicar en la conectividad Bluetooth que estaría consumiendo mucha más energía de lo debido, pero ese no es el único problema, pues el Mi A1 con oreo también está dando fallas en el lector de huellas debido a que desapareció la opción de ajustes para los gestos y después reapareció con un pequeño retraso entre el colocar la huella y el reaccionar del dispositivo.Hasta el momento solamente nos resta esperar, pues Xiaomi confirmó los problemas de batería y lector de huellas en el Mi A1 con Oreo, por lo que ya se encuentran trabajando en una actualización para solucionar dicho problema y hasta que eso no ocurra, te recomendamos no actualizar a Oreo tu dispositivo.