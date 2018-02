Nokia 7 Plus vendría con Snapdragon 660

(Tomada de la Red)

HMD Global está comenzando el 2018 con el pie derecho, pues el Nokia 6 y Nokia 5 ya está actualizando a Android Oreo, mientras el Nokia 7 y Nokia 8 ya gozan también de Oreo, pero ya es momento de prepararnos para los nuevos lanzamientos de la marca chino-finlandesa y el primero de ellos será el Nokia 7 Plus que ya apareció en unas pruebas de benchmark.GeekBench mostró una prueba de benchmark del Nokia 7 Plus revelando algunas de sus especificaciones técnicas en donde destacamos que vendrá con Android 8.0 Oreo de fábrica y será potenciado por un Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos a 1.84 GHz que representa una mejora considerable en comparación con el Snapdragon 630 del Nokia 7 (2017).Asimismo, este nuevo móvil vendría con 4 GB de RAM, pero podría existir una variante con mayor capacidad, quizás unos 6 GB de RAM que sería una versión especial, pero todavía no tenemos nada confirmado hasta el momento, indica Poder PDA Además, el Nokia 7 no salió de China y existe una posibilidad de que el Nokia 7 Plus fuera exclusivo nuevamente de aquel país asiático, aunque sería mejor que se internacionalizará este nuevo smartphone de gama alta.