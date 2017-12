Tyler Barney, el chico de 17 años que destapó el fraude de Apple

(Tomada de la Red)

La revelación del chico tuvo tanta repercusión que la propia compañía se ha visto obligada a pedir perdón públicamente, y a explicar que su objetivo es hacer que las baterías envejecidas duren más tiempo.Tyler Barney, un adolescente estadounidense de 17 años, descubrió que la multinacional Apple ralentiza de forma intencionada los modelos antiguos de iPhone para, según sospechan los propios usuarios, animar a la gente a comprar nuevos dispositivos, informa Daily Mail.Este estudiante de secundaria del estado de Tennessee aireó públicamente cómo la compañía desacelera de forma deliberada sus modelos más antiguos, lo que ya se ha traducido en demandas millonarias contra ella.Barney destapó el truco cuando su iPhone 6 se volvió defectuoso tras actualizar el sistema operativo, publica Tennessean, momento a partir del cual descubrió que la disminución en el rendimiento tenía que ver con las baterías de iones de litio."Fue un gran desastre todo el tiempo. Incluso escribir fue doloroso. Los segundos pasaron entre pulsaciones de teclas", expresó este viernes en un comunicado."Pedimos disculpas"Un día Tyler usó el iPhone 6 de su hermano, que era un modelo anterior al suyo pero notablemente más rápido, lo que llamó su atención. Intrigado, decidió cambiar la batería de su propio teléfono, cuya velocidad aumentó al instante.A continuación, el chico publicó esta novedad en el foro online Reddit, donde explicó que Apple reduce la velocidad de sus dispositivos móviles para extender sus vidas útiles y evitar que se apaguen a medida que las baterías envejezcan. Esta información no tardó en volverse viral.La revelación de Barney tuvo tanta repercusión que la propia compañía se vio obligada a pedir perdón públicamente, generando revuelo en todo el mundo: "Sabemos que algunos de ustedes sienten que Apple los ha defraudado. Pedimos disculpas. Ha habido muchos malentendidos sobre este tema, por lo que nos gustaría aclararlo", expresa el comunicado.En este sentido, la empresa se justificó subrayando que las actualizaciones al sistema operativo iOS que ralentizaban los dispositivos tenían como fin hacer que las baterías envejecidas duraran más tiempo, indica Informe21 Además, anunciaron que reducirán el valor de las baterías en 50 dólares —de 79 a 29 dólares—, para aquellas que no estén incluidas bajo el sistema de garantías y que en 2018 lanzarán otra versión del 'software' donde los usuarios podrán revisar el estado de su batería.En cualquier caso, la firma ya afronta demandas millonarias en países como Israel, EE.UU. y Francia, donde los denunciantes sostienen que los usuarios deberían haber tenido esta información antes de actualizar sus dispositivos, ya que ello ocasionó que muchos opten por comprar iPhones nuevos. A su vez, la Comisión de C