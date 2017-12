CDMX es la primer capital con emojis

(Tomada de la Red)

Ciudad de México es la primera capital de un país que cuenta con emoticones propios, disponibles para Android y iOS, a través de la aplicación 'Emoji keyboard by CDMX'.En total, es un paquete de 200 imágenes que reflejan la cultura y tradiciones de esta ciudad.Estas figuras son el resultado de un concurso organizado por el gobierno de Ciudad de México, que recibió alrededor de 100 propuestas.Entre las imágenes que aparacen en 'Emoji keyboard by CDMX' están Frida Khalo, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, comidas típicas y otras más."Emoji CDMX funciona como un termómetro social que facilita narrar la ciudad, comprender a una capital que constantemente crea significados o nuevos referentes. Además, otorga un referente actual para contar la urbe, a nosotros mismos y a los demás", se dice en la información de la aplicación.Los emoticones se pueden usar de manera libre en las plataformas de mensajería instantánea.Para evitar inconvenientes en su uso, una vez descargada la aplicación hay que seguir los siguientes pasos:• Ajustar el dispositivo para añadir un nuevo teclado y escoger Emoji Keyboard by CDMX.• Los emoticones se enviarán como imágenes, por eso es recomendable desactivar la función de guardar automáticamente, para evitar saturar la memoria del teléfono.