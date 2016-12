Científico busca hacer crecer extremidades en humanos

(Tomada de la Red)

La idea de que los humanos sean capaces de renovar extremidades perdidas parece un experimento del laboratorio del doctor Frankenstein, pero un científico cree que ello pronto podría hacerse realidad.El doctor Michael Levin ya ha sido capaz de dar vida a extrañas criaturas, incluidos renacuajos con ojos en la espalda y ranas de seis patas. Desde la Universidad Tufts de Massachusetts (E.U.) confía en aplicar sus logros a los humanos. Por ejemplo, ayudando a soldados mutilados a hacerles crecer nuevos brazos o piernas."No sé si será más rápido que el proceso normal de crecimiento de un feto humano.El escenario pesimista sería perder un brazo a los 25 y tener uno nuevo de adolescente, que es muy funcional, para los 35 años de edad", declaró Levin a la revista 'Popular Science', retomado por el portal RT. Las investigaciones del doctor Levin se basan en los canales iónicos, que son proteínas huecas que cubren la superficie de las células y que permiten el paso de moléculas cargadas.Dentro de cada canal, unas puertas pequeñas controlan el flujo de aquellas.Mediante el uso de herramientas microscópicas como las neurotoxinas, Levin manipula estas puertas, cambiando el flujo de moléculas a través del canal. Es el proceso que permite la creación de animales con cuerpos raros y asombrosos.Uno de sus experimentos en 2015 permitió que un grupo de gusanos platelmintos desarrollara extrañas con características inéditas y cerebros típicos de especies diferentes.Mediante la interrupción de los canales de proteína por los que pasan señales eléctricas entre las células, Levin cambió la distribución de las células madre de los platelmintos adultas, lo que le permitió obtener resultados únicos."Normalmente se cree que la secuencia y la estructura de la cromatina —el material que forma los cromosomas— determinan la forma de un organismo, pero estos resultados demuestran que la función de las redes fisiológicas puede anular la anatomía específica de la especie", explicó Levin.En mayo de este año, el científico usó láseres para reprogramar células cancerígenas para volverlas benignas.Sin embargo, no todos apoyan los controvertido planes de Levin. Cliff Tabin, ex mentor de Levin en la Universidad de Harvard tiene dudas sobre "cómo controlar el proceso" cuando se está diseñando "la lógica del sistema".Por su parte, el ingeniero biomédico en el Instituto de Sistemas Biológicos de la Universidad de Yale Andre Lévchenko afirma: "No tenemos suficientes conocimientos del potencial eléctrico celular".El doctor Levin admite que "solo estamos empezando a entender la fórmula" de las propiedades eléctricas que codifican los patrones de memoria en los tejidos y causan cambios morfológicos.