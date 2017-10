¿El tiempo va hacia adelante? hecho universal que puede no ser cierto

(Tomada de la Red)

En nuestra realidad, el tiempo sólo va hacia adelante. Sí, puede dilatarse o contraerse, pero sólo en una misma dirección. Este concepto, conocido como flecha del tiempo, es acorde con leyes tan inamovibles como la Segunda Ley de la Termodinámica. Sin embargo, ¿y si esta pudiera ir en ambas direcciones? La concepción de la flecha del tiempo no sólo tiene una consecuencia psicológica, sino también otra termodinámica y física. El universo, todo lo que existe, tiende a desordenarse, es decir, a ganar entropía. Desde un orden inicial, inaudito; hasta el desorden final, el caos absoluto; el universo también muestra su línea temporal. Esto se observa en la flecha de tiempo cosmológica, que tiende a la inflación, la de radiación, que muestran siempre un sentido, etc. Pero, ¿es siempre así? En el momento en el que Einstein desveló los primeros secretos de la gravedad, nos vimos obligados a aceptar un hecho: el tiempo es relativo. Si existiese una especie de reloj absoluto y universal, debería encontrarse fuera del universo.Porque si lo hiciese dentro, su valor podría cambiar según el espacio, por poner un ejemplo. Según la teoría, nada impide al tiempo "ir hacia atrás". De hecho, en la mecánica cuántica, el tiempo transcurre indistintamente hacia adelante o hacia atrás. Tal y como se ha demostrado en un par de ocasiones, se puede modificar el pasado de una partícula atómica con acciones del día de hoy. En realidad, este fenómeno, como muchas otras de las maravillas cuánticas, no tiene una manifestación directa y clara en el mundo macroscópico (al menos, alguna que sepamos). Aunque no es una idea tan descabellada. Técnicamente, cada partícula subatómica podría contener la información de su futuro, al igual que su pasado. Este tema ya lo utilizó Isaac Asimov en su relato El niño feo de una manera magistral, donde explica mediante la ciencia ficción cómo podríamos usar esta propiedad para observar el pasado, lo que sería violar de nuevo la línea temporal.