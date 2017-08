Netflix cumple 20 años

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El 29 de agosto, se cumplieron 20 años de la fundación de la compañía que ha cambiado la forma de consumir entretenimiento.



Empezó en California, como un video club con una plataforma online que comercializaba sus productos por correo postal.



La mente detrás del gigante de contenido en streaming fue Reed Hastings. Todo comenzó después de que Hastings tuviera un problema con una cinta alquilada en el ahora desaparecido "Blockbuster".



¿El problema? La firma quería cobrarle 40 dólares por no regresar a tiempo el VHS de Apolo 13. De ese molesto episodio, nació una de las empresas más influyentes de los últimos tiempos.



Este incidente hizo que Hastings se preguntara: "¿cómo puedo crear un sistema de alquiler en el que la gente no tenga que preocuparse por el día en que debe regresar las cintas?".



Con esta idea en mente fue que poco después creó Kibble, compañía que cambiaría de nombre a Netflix años después. La primicia de la compañía era simple; "no salga a rentar una película, nosotros se la mandamos hasta la puerta de su casa".



Sin embargo, la popularidad llegó hasta 2008, cuando la firma contaba con una colección de más de 100 mil títulos en DVD y cerca de 10 millones de suscriptores, además de cambiar su nombre por el actual.



En ese año también se lanzó la página Netflix.com, portal en el cual sus usuarios podían alquilar DVD's, que llegaban a los pocos días a su casa.



En 2000, ya con una cierta presencia en el gusto del público, Hastings intentó vender el 49% de Netflix a "Blockbuster", quien rechazó la oferta, por considerar que se trataba de un negocio demasiado chico y sin futuro.



Este hecho quedaría desmentido nueve años después, cuando Blockbuster se declaró en bancarrota en Estados Unidos.



Netflix funciona como un reproductor, que se basa en el reproductor Microsoft Silverlight, lo que evita que haya descargas. También usa las herramientas de reproducción de video que tiene Google Chrome.



Uno de los puntos clave del éxito de esta compañía, es desarrollar y producir series propias, de contenido diverso y para todo público. Sin bien, la firma cuenta en su catálogo con productos de otras compañías, el realizar su propio material le permite, ahorrar en derechos de autor, y acercarse más a diversos tipos de espectadores.



Debido al éxito de la compañía, esta utilizó el día en el que MartyMcFly de la película "Volver al futuro" llega a nuestra época, para burlarse de su extinto competidor, al tuitear en su cuenta oficial "Oye, @MartyMcFlyOk. Si no encuentras un Blockbuster, es nuestra culpa"