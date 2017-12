Las mejores imágenes científicas de 2017

(Tomada de la Red)

Cuando contemplamos las escenas que marcan y acompañan nuestras vidas, lo hacemos desde un punto de vista particular y siempre sujetos a un pequeño toque de subjetividad. Lo que, en apariencia, es un rasgo cotidiano o normalizado por el ser humano, puede convertirse en algo realmente asombroso si profundizamos un poco más.La ciencia se define como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente.Precisamente, esta observación sistemática es también creadora de arte e inmortaliza las más singulares imágenes de nuestro día a día, sin apenas darnos cuenta. La mirada de la ciencia es mucho más apasionante de lo que se cree, y se ha convertido en una forma más de poder observar el mundo, aunque de forma diferente a como lo conocemos.La versatilidad en la escala de visión de la ciencia permite por una parte, que conozcamos el inadvertido universo microscópico. En este, existe todo un mundo nuevo para los humanos con criaturas invisibles que conviven con cada uno de nosotros y más cerca de lo que se cree.Y por ejemplo, por otra parte, la ciencia también nos permite viajar a distancias que muy pocos han podido y contemplar el gigantesco y escalofriante espacio exterior, indica Muy Interesante Entonces, ¿qué imágenes puede captar la ciencia a diferencia de la mirada del ser humano? Gusanos del infierno, imponentes eclipses solares, destellos y fuegos artificiales en absoluto detalle… Nada pasa desapercibido para el ojo analítico del saber.El año 2017 cierra sus puertas con una gran lista de acontecimientos importantes e imágenes increíbles. Factores sociales, políticos, culturales y naturales dibujan la huella y firma de este año.Desde un punto de vista científico, el año 2017 ha traído eventos muy relevantes, como vuelos espaciales, fenómenos naturales realmente bellos, otros desgraciadamente con un carácter más catastrófico, innovaciones en tecnología y sanidad, y extraordinarios conocimientos sobre el pasado más remoto de las especies, incluida la nuestra.A continuación, te dejamos los planos más llamativos de la ciencia y el mundo natural recopilados brevemente en las mejores fotografías científicas, según la revista Nature. ¡Que no se te escape ni un detalle!Fuegos artificialesMediante 'electrospinning', una técnica en la que una carga eléctrica extrae fibras de un líquido, podemos contemplar en detalle esta exhibición de como son los fuegos artificiales.Crédito: Robert Lamberts / Plant & Food ResearchÁrbol de coralMás de 400 "árboles de coral" se desarrollan en este vivero frente a la costa de Tavernier, en Florida. El objetivo de este espacio se centra en alimentar a los corales, cada vez más amenazados por el calentamiento de las aguas y la acidificación de los océanos.Crédito: Spencer Lowell / Archivo de troncosCaverna submarinaLas fuertes lluvias y la escorrentía procedente de los bosques próximos desembocan en esta caverna submarina situada en la costa caribeña de México. Los rayos de sol que inciden en sus aguas, dejan al descubierto su misterioso resplandor.Crédito: Tom St George / Caters NewsCélula humanaEn octubre, investigadores en Suiza dieron a conocer esta pequeña balanza en voladizo diseñada para determinar el peso de una célula humana y detectar las más mínimas fluctuaciones en la masa.Crédito: Martin Oeggerli / Universidad de BasileaCohete espacialLa empresa estadounidense SpaceX ha avanzado con su sistema de cohetes reutilizables. En esta etapa del cohete (Falcon 9) la nave aterriza en un barco en el Océano Pacífico después de poner en órbita a los satélites, un procedimiento que ahora se ha convertido en rutinario para la compañía.Crédito: SpaceXEclipse solarEl espectacular eclipse solar del mes de agosto se hizo con los titulares y portadas de todos los periódicos del mundo deleitando a científicos y al público de todo el mundo con estas impresionantes capturas. Esta imagen de la Luna que transita ante el Sol fue tomada por la nave espacial del Observatorio Solar Dynamics de la NASA en el espectro ultravioleta extremo.Crédito: NASA / SDOFlor de anémonaEsta imagen de luz ultravioleta del fotógrafo estadounidense Craig Burrows revela los matices ocultos de una flor de anémona o también conocida como flor del viento.FósilSe trata del Saccorhytus coronarius, un fósil a escala milimétrica de al menos 529 millones de años. La especie, podría ser el miembro más antiguo de conocido como el grupo de los deuteróstomos, el grupo de animales que incluye a los vertebrados.Crédito: Jian HanProceso del eclipse solar en EE.UU.Antes contemplábamos la imagen en detalle del fenómeno natural que eclipsó Estados Unidos durante unos pocos minutos. Ahora en esta imagen se observa la progresión el acontecimiento desde Perryville, Missouri.Crédito: David Klutho / Sports Illustrated / GettyCompartirPuesta de solEn la isla noruega de Svalbard, esta puesta de sol presenta una sombra en la parte superior producida por la antena del satélite polar Sistem-1. La nave que portaba el satélite se lanzó en noviembre como el primero de un nuevo conjunto de satélites meteorológicos de EE. UU.Crédito: Reuben WuPulpo sobre tortuga marinaEsta curiosa estampa fue capturada por el fotógrafo Michael Hardie en las aguas de Hawai. La imagen fue finalista en el concurso anual de fotos Smithsonian.Crédito: Michael B. Hardie / SmithsonianRana de cristalEsta fascinante especie de anfibio fue descubierto en la selva amazónica de Ecuador. Estas ranas tienen el pliegue ventral completamente transparente, lo que significa que los órganos son totalmente visibles. Gracias a esto, la imagen siguiente nos muestra los huevos dentro de esta Hyalinobatrachium colymbiphyllumesta o rana de cristal embarazada.Crédito: Jesse Delia / Boston Univ.RelieveUn microscopio electrónico de barrido muestra el relieve en forma de flecha de este cristal de calcita. Este se rige por una proteína que se une a la superficie del cristal y la modela a medida que crece.Crédito: David Green / RPS Images for ScienceSolitariaConocida como Taenia solium o Solitaria. Su escalofriante rostro está retratado a 200 aumentos. Estos grandes gusanos viven solos en el interior del intestino de una persona y longitud puede alcanzar varios metros. Esta imagen fue también finalista en el concurso de fotografía Small World de Nikon.Crédito: Teresa Zgoda / Nikon Small WorldVoluntarios en BeijingEn mayo de 2017 varios voluntarios fueron aislados en las instalaciones de investigación del Palacio Lunar 1 de Chin, en Beijing, diseñadas para probar los sistemas de soporte vital para una base en la Luna.Crédito: Ju Huanzong / Xinhua