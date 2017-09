Propone Elon Musk viajes en cohete a cualquier parte del mundo

(Tomada de la Red)

Afirmó que permitirá a los pasajeros tomar "la mayoría de los viajes de largas distancia" en sólo 30 minutos, e ir a cualquier parte de la Tierra en menos de una hora, por el mismo precio de un boleto de avión económicoEl CEO de SpaceX, Elon Musk, reveló planes revisados para viajar a la Luna y Marte en una conferencia de la industria espacial hoy, pero terminó su charla con una promesa increíble:Musk propuso usar el próximo mega-cohete de SpaceX para levantar una enorme nave espacial en órbita alrededor de la Tierra.El barco se instalaría entonces en plataformas de aterrizaje flotantes cerca de las principales ciudades.Tanto el nuevo cohete como la nave espacial son actualmente teóricos, aunque Musk dijo que espera comenzar la construcción del cohete en los próximos seis a nueve meses.En el video de SpaceX que ilustra la idea, los pasajeros toman un barco grande de un muelle en la ciudad de Nueva York a una plataforma de lanzamiento flotante en el agua.Allí, abordan el mismo cohete que Musk quiere usar para enviar seres humanos a Marte en 2024.Pero en lugar de dirigirse a otro planeta una vez que salen de la atmósfera terrestre, el barco se separa y se deshace hacia otra ciudad - Shanghai.A tan sólo 39 minutos y unos 7.000 kilómetros más tarde, el barco vuelve a entrar en la atmósfera y toca otra plataforma flotante, como la forma en que SpaceX aterriza sus cohetes Falcon 9 en el mar.Otras rutas propuestas en el video incluyen Hong Kong a Singapur en 22 minutos, Londres a Dubai o Nueva York en 29 minutos, y Los Ángeles a Toronto en 24 minutos.La nave alcanzaría una velocidad de 18.000 millas por hora en su pico, dijo Musk, que es más que un orden de magnitud más rápido que el Concorde.Este método propuesto de viaje, sería con mucho, el más rápido jamás creado por la humanidad.Musk presentó la idea al final de su discurso, por lo que fue ligero en los detalles cuando se trata de la otra logística que rodea esta propuesta.Usando los números que mostró anteriormente en la charla al describir la capacidad del buque con respecto a la Luna y Marte, podemos estimar que podría transportar entre 80 y 200 personas por viaje.Pero no sabemos otros aspectos básicos como cuánto del mercado de viajes aéreos Musk ve esta ocupación, cómo sería regulado, o incluso cuando SpaceX podría intentar tal hazaña.Tampoco sabemos cuál sería la experiencia del pasajero, y eso es un factor importante en una idea como esta.La idea de volar en un cohete al espacio es emocionante, al igual que el potencial para añadir momentos de ingravidez a su viaje a Londres o en cualquier lugar.Pero, ¿la gente realmente estará dispuesta a poner sus cuerpos a través de este tipo de estrés extremo por el bien de afeitarse unas cuantas horas de su viaje?Y luego está el aterrizaje. A pesar de los contratiempos ocasionales, los aviones aterrizan con un éxito abrumador.Para su crédito, SpaceX ha conseguido realmente bueno en aterrizar sus cohetes del halcón 9 en tierra y en el mar, y Musk incluso comenzó su discurso vendiendo cómo 16 de ellos han aterrizado con éxito en una fila.Pero la diferencia entre aterrizar un cohete de 14 pisos sin pasajeros y una gran nave llena de ellos es un almizcle que esperamos exponga, ya sea durante otra presentación o la próxima vez que abra Twitter.Con información de The Verge