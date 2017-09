Cómo sacar el máximo provecho a Skype

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lo que hace tan solo unas pocas décadas era cuestión de ciencia ficción, hoy en día es una realidad a través de herramientas comoPionera en la comunicación vía web cam, está reconocida herramienta es muy útil para mantenerte en contacto con esas personas que están lejos. PeroSi estás comenzando a usarla o ya eres un experto usándola, estos consejos te serán útil de cualquier manera.Tanto si eres una persona que usa Skype por las llamadas internacionales gratuitas, tanto como si la usas para mantenerte en contacto con clientes o cuestiones laborales, podrás disfrutar de muchas ventajas de este nuevo producto adquirido por Microsoft y que ha reemplazado al conocido Messenger.Para facilitar la interacción Skype ha desarrollado herramientas funcionales que se adapten al usuario y hagan más sencilla y placentera su interacción:De esta forma podrás cambiar el tamaño de la ventana de inicio, obteniendo una visión un poco más organizada y compacta. Es bien conocido que las vistas grandes, pueden cansar un poco más la visión y confundir un poco a los usuarios menos experimentados y es por esta razón que Skype implementó esta vista compacta.Esta opción va a permitirte tener la lista de contactos organizada, pudiendo crear grupos para los contactos del trabajo, la familia etc. De esta manera Skype te ayuda a mantener un orden a la hora de buscar o intentar contactar a alguien de tu lista de contactos.Hotmail es el reconocido servicio de correo electrónico de office, ahora este puede sincronizarse con Skype de forma automática, para tener un acceso luego de creada la cuenta en hotmailloginemail más directo a la información de correos electrónicos y también a los contactos que tengas guardado en la lista de correos que envíes. Incluso desde la web de Hotmail encontrarás un enlace directo a Skype Web.Aquí rompe cualquier parecido que pudiera haber tenido con el antiguo MSN, ya que a diferencia de este, Skype te permite una sincronización con Facebook para mantenerte así al contacto de lo que hacen tus amigos en esta red social.Este servicio de envío de llamadas cabe destacar que es pago, pero te permite recibir llamadas a pesar de no estar cerca de una computadora. Es decir este servicio te da la oportunidad de re-direccionar las llamadas que recibas a tu móvil o teléfono de la oficina.Hay muchas aplicaciones que ofrece Skype que permitirán que tu interacción sea muy satisfactoria a la hora de hablar por videollamadas con otras personas. Algunas de estas aplicaciones ofrecidas son, grabar llamadas y traducciones en tiempo real, lo cual es ideal a la hora de comunicarse con personas que hablan otro idioma, realmente útil a nivel laboral.Estas herramientas están disponibles para hacer más agradable la hora de chatear y darte un sentido de personalización, siendo capaz de expresarte a través de emoticones y modificando la fuente como mejor te convenga.Realmente útil para cuando desees agregar un buzón de correo que permita que te dejen un mensaje cuando no estás cerca del ordenador, activando el contestador automático. Esta entre otras herramientas son realmente útiles tal como también el poder ajustar la privacidad para recibir solo llamadas de los contactos favoritos.Con estos sencillos consejos te aseguramos que podrás, así que adelante y comienza a disfrutar de esta interesante forma de comunicación vía videollamada.