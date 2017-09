iPhone 8 sale a la venta con un problema en su función más básica

(Tomada de la Red)

Tan solo una semana después de haber salido a la venta la más reciente línea de iPhones, algunos compradores se han quejado por problemas de fábrica en el auricular del nuevo iPhone 8.Numerosos usuarios afirman que al hacer llamadas con tales dispositivos escuchan extraños ruidos crepitantes y entrecortados.Las quejas han llegado a oídos de Apple, que afirma que el problema no es generalizado, no corresponde a un defecto de 'hardware', y pronto será resuelto."Somos conscientes de la situación que está afectando a los clientes en un pequeño número de casos", afirmó un portavoz de Apple."Nuestro equipo está trabajando en una solución, que se incluirá en una próxima versión de 'software'", agregó, informa el portal The Verge.Se desconoce la causa del problema de sonido, que parece afectar tanto al iPhone 8 como al 8 Plus.Ambos teléfonos salieron al mercado con altavoces mejorados y 25% más potentes, según fueron publicitados por Apple.