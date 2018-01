El FoMO y la comunicación en redes sociales

(Tomada de la Red)

El internet y sobre todo las redes sociales han contribuido a la comunicación de personas en todo el mundo, además han sido una herramienta sumamente potente para conocer y compartir información, experiencias y sentimientos con personas que están lejos de nosotros. Desafortunadamente, el uso excesivo ha traído consecuencias en porcentaje considerable de la población, como el FoMO.¿Qué es FoMO?Este término viene de la frase en inglés Fear of Missing Out es decir, el miedo de perderse un evento, noticia o de no pertenecer a ciertos eventos.Un estudio, publicado en el diario científico Science Direct, demostró que el uso excesivo de las aplicaciones como Whatsapp, Facebook e Instagram provoca en las personas un gran temor a no pertenecer o a perderse de algún contenido.La vida social en la actualidadEl uso de estas aplicaciones es parte de la vida social de muchas personas, sobre todo de los jóvenes. Las personas con síntomas depresivos, ansiedad social y soledad parecen gratificar sus necesidades en línea. Los resultados mostraron que aquellos con mayor timidez e inseguridad social tienen una mayor adicción a estar conectados.El uso desmedido de las redes se muestra como una compensación social. Esta situación es preocupante porque, en muchos casos, los individuos prefieren interactuar de esta manera en lugar de hacerlo frente a frente.Los investigadores creen que esto incrementa las probabilidades de desarrollar FoMO, donde el miedo a perderse lo que sus amigos hacen los priva de interactuar con aquellos en su entorno inmediato, indica Muy Interesante Las personas con FoMO revisan constantemente sus aplicaciones porque no quieren perderse nada, pues sienten que así serán parte de la comunidad en línea.