1 de cada 2 hombres podría tener una infección genital por VPH

(Tomada de la Red)

Si no te has vacunado contra la infección genial del virus del papiloma humano, es posible que desees concertar una cita con tu médico, ya que un estudio ha descubierto que el 45%

de los hombres podría tener algún tipo de VPH.



En los hombres, las infecciones por VPH rara vez muestran síntomas, pero el estudio encontró que el 25% de los hombres podrían tener el tipo de VPH fuertemente vinculado al cáncer, por lo que esto no es algo que deban ignorar.







Científicos del Womack Army Medical Center en Carolina del Norte, informaron que no sólo las tasas de infección por VPH parecen increíblemente altas en los hombres, pero las tasas de vacunación son también preocupantemente bajas: “Sólo el 10,7% de los hombres encuestados habían sido vacunados contra el VPH”.



El 45,2% de los hombres en E.U.A entre 18 a 59 años presentaron una infección genital por VPH.





*Los resultados se basan en una muestra representativa a nivel nacional de 1,868 hombres, que participaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Estados Unidos, realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) entre 2013 y 2014.





Es una realidad que casi todas las personas sexualmente activas tendrán el virus del papiloma humano en algún momento de su vida, y con mayor frecuencia con poca consecuencia, el virus

puede causar cambios en el cuerpo que causan una variedad de cánceres, incluyendo cervicales, anal y garganta.