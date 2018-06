Así puede saber si un desconocido te tiene agregado como contacto en WhatsApp

(Tomada de la Red)

En WhatsApp, puedes ver a cualquier persona que tengas agregada en tu agenda telefónica, aunque ellos no te tengan a ti. ¿Alguna vez te has preguntado quién te tiene entre sus contactos del mensajero y tú a él no?Quizá tu ex pareja no te ha eliminado de su agenda, probablemente ese “crush” aún no te tiene si quiera agregado. ¡Es un misterio por descubrir!No es difícil descubrir quién te tienen en WhatsAppPor suerte, hay una forma bastante sencilla para saberlo y no necesitas instalar ninguna app de terceros. De hecho; es un truco que está oculto dentro de la misma aplicación de WhatsApp. Así puedes hacerlo:Abre WhatsApp y luego ve al menú de los tres puntos.Ahora selecciona Nueva Difusión.Esta función sirve para enviarle un mensaje a todas las personas que te tienen añadido, indica Informe21 En la lista que aparecerá a continuación verás algunos números que no tienes guardados en tu agenda, por lo que no tienen nombre. Éstas son las personas que te tienen agregado, pero tú a ellas no.Para descubrir quiénes son puedes colocar su número en el buscador de Facebook y ver si aparece algún perfil, o simplemente preguntarles.¡Pan comido! ¿Ya lo intentaste?