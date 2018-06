Más de la mitad de los armadillos en la Amazonía brasileña tiene lepra

(Tomada de la Red)

Más de la mitad de los armadillos que habitan la Amazonía brasileña padece la enfermedad de la lepra, un riesgo importante para la población humana de esa región, según un estudio publicado hoy en la revista especializada PLOS.El nuevo análisis de la Universidad Estatal de Colorado (EE.UU.) determinó que el 62 % de los armadillos que viven en el estado de Pará, en el nordeste de Brasil, dio positivo en la bacteria de la lepra.Otros estudios han demostrado que la transmisión de la Mycobacterium leprae de armadillos a humanos ocurre en el sur de Estados Unidos, pero hasta ahora no ha sido demostrada en Brasil., indica Informe21 La lepra es una enfermedad infecciosa que afecta a entre dos y tres millones de personas en el mundo, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Esa enfermedad daña principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos y, si no se trata, puede causar lesiones progresivas y permanentes.En la región de la Amazonía brasileña es habitual que los residentes cacen los armadillos como fuente dietética de proteína, una actividad que aumenta el riesgo de contagio de esta enfermedad crónica.Para conocer el alcance de la propagación en humanos, el autor principal del estudio, John Spencer, y su equipo, examinaron a los habitantes de la ciudad brasileña de Belterra.De las 146 personas estudiadas en esa localidad, 7 pacientes fueron diagnosticados con lepra.Además, 92 personas, es decir, el 63 % de la muestra, tenía niveles positivos del anticuerpo contra la lepra, lo que sugiere la exposición a la bacteria.Aquellos que consumieron carne de armadillo con mayor frecuencia tenían niveles más altos de anticuerpos que aquellos que tomaron la carne de manera menos habitual."Dado que hay muchos armadillos en las áreas rurales de Brasil y que la nueva tasa de detección de casos en humanos ha sido considerada hiperendémica en esa región, es muy probable que la introducción de la lepra en armadillos debido a las interacciones con humanos infectados no sea un evento reciente", concluyó Spencer.