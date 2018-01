Google Play incorporaría opción para liberar espacio

(Tomada de la Red)

El espacio es uno de esos aspectos intangibles más apreciados y que hace que la gente cuando compre un smartphone, sea uno de los aspectos que más se busquen.lo que ha hecho que la capacidad aumente cada cierto tiempo en todos los modelos, pero siempre hace falta más…motivo por el cual se experimenta en Google Play con una opción para liberar espacio.Es cierto que existen varias opciones de terceros que liberan espacio… y otras veces es una característica que viene incluida dentro del equipo.Google en la app “fotos” la incluye al igual que en “Files Go”, pero ahora dentro de Google Play está probando esta característica, aunque es una versión mejorada de la misma función que incorpora, indica Poder PDA Google Play permite desinstalar apps que siente detecta no son usadas. También alerta de cuando queda poco espacio. En este caso el aviso aparecerá cuando una app con gran capacidad agota el espacio, al momento de instalarse, pero igual cuando ya no queda espacio para descargar nuevas.Esta opción aparece en la app “actualizaciones” dentro de “ mis apps y juegos”. Cuando hay poco espacio, sale el aviso por encima de la opción “Play Protect” y de las apps por actualizar. El círculo indica exactamente la cantidad que está disponible.Lo ideal es remover las apps que no se usan, con tocar el botón “liberar espacio”, en donde aparece el listado de apps con poco o ningún uso para ser desinstaladas. Así que si te aparece la actualización, descárgala ya que en equipos con poco memoria interna, será de gran utilidad.