Nuevo sistema de telescopios buscará planetas potencialmente habitables desde Chile

(Tomada de la Red)

Un nuevo y poderoso sistema de telescopios ha comenzado a funcionar en el Observatorio La Silla de ESO (Observatorio Europeo Austral), y ya ha llevado a cabo con éxito sus primeras observaciones desde Chile.La idea de los astrónomos es encontrar planetas potencialmente habitables. Así lo informó el sitio de ESO.ExTrA (Exoplanets in Transits and their Atmospheres o exoplanetas en tránsito y sus atmósferas), es la última incorporación al Observatorio La Silla de ESO, en el norte Chile. Él mismo, ha sido diseñado para buscar planetas alrededor de estrellas enanas rojas cercanas y estudiar sus propiedades. Se trata de un proyecto francés financiado por el European Research Council (Consejo Europeo de Investigación) y la Agencia Nacional de Investigación francesa.Para detectar y estudiar exoplanetas, ExTrA utiliza tres telescopios de 0.6 metros. Estos telescopios controlan, de manera regular, la cantidad de luz recibida de muchas estrellas enanas rojas y buscan lo que en astrofísica se denomina un tránsito, es decir, una pequeña disminución en el brillo que puede ser producida por el paso de un planeta a través del disco de la estrella.Según lo mencionado por Xavier Bonfils, el investigador principal del proyecto, Chile tiene grandes condiciones para la observación.La Silla fue seleccionada para albergar estos telescopios por las excelentes condiciones atmosféricas del lugar (…) El tipo de luz que estamos observando -infrarrojo cercano-, es absorbida en su mayor parte por la atmósfera de la Tierra, por lo que se requieren unas condiciones lo más secas y lo más oscuras posibles.La Silla es una combinación perfecta para nuestras especificaciones.Con la próxima generación de telescopios, como el ELT (el telescopio extremadamente grande de ESO), podríamos ser capaces de estudiar las atmósferas de los exoplanetas detectados por ExTrA con el fin de tratar de evaluar la viabilidad de estos mundos para sustentar la vida tal y como la conocemos.El estudio de los exoplanetas es llevar lo que antes era ciencia ficción al mundo de los hechos científicos.Según mencionan del sitio de ESO, los tres telescopios ExTrA recogen la luz de la estrella estudiada y de otras cuatro estrellas que utilizan para comparar, y esa luz se envía a través de fibras ópticas a un espectrógrafo multiobjeto.Este enfoque innovador, que añade información espectroscópica a la fotometría tradicional, ayuda a mitigar las perturbaciones generadas por la atmósfera de la Tierra, así como los efectos introducidos por instrumentos y detectores, aumentando así la precisión que se puede alcanzar.Dado que un planeta en tránsito bloquea una proporción mayor de luz cuando la estrella es más pequeña, ExTrA se centrará en objetivos cercanos de un tipo específico de estrellas, pequeñas y brillantes, conocidas como enanas M, un tipo de estrella común en la Vía Láctea.Se espera que estas estrellas tengan muchos planetas del tamaño de la Tierra a su alrededor, lo que las convierte en objetivos principales para los astrónomos que buscan descubrir y estudiar mundos lejanos que puedan albergar vida.Lee más en FAYERWAYER.COM