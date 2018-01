Wine 3.0 te permite ejecutar aplicaciones de Windows en tu celular Android

(Tomada de la Red)

Un celular Android por sí solo es bastante útil. Hay una enorme gama de aplicaciones que puedes usar en él. Muchas de tus favoritas en Windows tienen, probablemente, una versión móvil para Android y iOS.



Aún así, hay muchas que no la tienen, y obviamente tienes que prescindir de ellas al momento de usar tu teléfono inteligente. Pero esto no tiene por qué seguir siendo así, para esto llegó Wine 3.0 a Android.



Codeweavers por fin ha cumplido el sueño de muchos y ha lanzado la versión 3.0 de Wine. Dicha versión es para sistemas basados en Linux y puede integrarse en una APK para ser instalada en Android.



Puedes descargar el instalador de esta página. Una vez descargado, instálalo en tu teléfono. Cabe mencionar que según las pruebas, sirve mejor en algunos celulares Android que en otros. Si tienes un Pixel de 2016, mejor no lo intentes.



De igual forma, tendrás problemas con procesadores ARM; pues estos se limitan a ejecutar apps que fueron portadas a Windows RT.



Cuando hayas instalado la app, al abrirla te encontrarás con un Home Screen de Windows 7, con todo y su Menú de Inicio. La interface es bastante completa.



Ya que tienes la app, debes saber que ninguna de las aplicaciones de Windows que quieres están incluidas. Tendrás que llevarlas tú mismo hasta tu celular para instalarlas.



No importan los motivos que tengas para necesitar programas de Windows en Android; esta es tu solución (que cada día mejora más).



Fuente: FAYERWAYER.COM