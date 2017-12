Google Pixel 2: el más veloz en 4G

(Tomada de la Red)

Cuando compramos móviles de la más alta gama, no solo estamos pagando mucha RAM, un acabado increíble y actualizaciones, estamos pagando componentes que no se aprecian en uso diario o a simple vista, pero que están ahí, indica Andro4All en su portal.Hoy, toca hablar de la velocidad del 4g, algo en lo que no solemos fijarnos, pero que es bastante importante en nuestro día a día si usamos bastante esta conexión. ¿Quién será el rey? ¿Quién será el peor de todos?PC Mag ha puesto a prueba a los grandes terminales como el Samsung Galaxy Note 8, el iPhone X y el LG V30, y ha habido un claro ganador.El Google Pixel 2 XL es hasta un 36% más rápido que un iPhone X a la hora de descargar datos por 4G, una diferencia que deja bastante claro que los chips de Qualcomm para el 4G son más rápidos que los de Intel.En general, los datos muestran un mejor rendimiento de la señal 4G en los terminales Android respecto al iPhone, lo que supone buenas noticias para los poseedores de móviles de esta plataforma.Evidentemente, todos los terminales han tenido un desempeño más que correcto, aunque como decíamos antes, el Google Pixel 2 XL muestra un mejor rendimiento, incluso cuando la señal de red es bastante débil.No es nuevo que las relaciones entre Apple y Qualcomm no pasan por su mejor momento. La firma de Cupertino quiere chips de Intel, y parece ser que la jugada no le está saliendo demasiado bien.Actualmente Qualcomm es líder en modems para el 4G, y no a sus competidores no les va a resultar nada fácil llegar a su nivel a corto plazo.Recordemos que la velocidad 4G supera con creces las conexiones por Wi-Fi en su gran mayoría, sobre todo en México, por lo que este análisis demuestra las velocidades que brindan los servicios de telefonía, y cómo estos smartphones pueden cargar esta red.