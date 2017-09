Nuevo sistema de seguridad usa el corazón como contraseña

(Tomada de la Red)

El reciente lanzamiento del iPhone X y su nueva tecnología de desbloqueo de reconocimiento facial han traído la seguridad biométrica de vuelta a las conversaciones entre el público general. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Buffalo (EE. UU.) ha desarrollado la herramienta de seguridad definitiva: un sistema biométrico que analiza las dimensiones del corazón para desbloquear el teléfono o iniciar sesión en el ordenador.La contraseña alfanumérica ya es algo demodé en el siglo que vivimos y la seguridad biométrica parece alzarse como el camino a seguir en el futuro, siendo las huellas dactilares, los escaneos de retina y el reconocimiento facial solo el principio, pues cada firma biológica única está investigándose actualmente como forma potencial de seguridad en este mundo conectado. Desde un sistema de identificación basado en el olor corporal, hasta el escaneo de las venas, nuestro organismo está lleno de marcadores biométricos únicos que pueden ser aprovechados como un código de acceso personalizado.Biometría de corazónLos científicos de la Universidad de Buffalo han llevado la biometría del corazón un paso más allá creando un sistema que utiliza un radar Doppler de bajo nivel para identificar la forma única y el tamaño del corazón de una persona. Con este sistema de seguridad biométrico, solo tenemos que acercarnos para desbloquear el dispositivo y alejarnos para bloquearlo.El escaneo de corazón se presenta como una alternativa segura a las contraseñas, indica Muy Interesante El radar Doppler mide el corazón y, a continuación, lo monitorea continuamente para asegurarse de que nadie más haya intervenido para ejecutar el ordenador o dispositivo en cuestión.La tecnología es una alternativa segura y potencialmente más eficaz que las contraseñas y otros identificadores biométricos, según los autores."Nos gustaría usarlo para cada ordenador porque todos necesitan privacidad. Registrarse y desconectarse es tedioso", comenta Wenyao Xu, líder del estudio.¿Cómo funciona?Si el tamaño y forma del corazón escaneado coincide con el almacenado para ese usuario en la base de datos, el dispositivo se desbloquea. El hecho de haber seleccionado el corazón como baluarte de la seguridad es porque el corazón no cambia a lo largo de la vida adulta de una persona (a no ser que sufra algún tipo de enfermedad cardíaca grave).La intensidad de la señal del radar del sistema "es mucho menor que la de Wi-Fi", y por lo tanto no representa ninguna amenaza para la salud. "Vivimos todos los días en un entorno Wi-Fi y el nuevo sistema es tan seguro como los dispositivos Wi-Fi. El lector es de 5 miliwatts, incluso menos del 1 por ciento de la radiación de nuestros teléfonos inteligentes", aclara Xu.El sistema necesita unos 8 segundos para escanear un corazón la primera vez; después, es capaz de reconocer continuamente dicho corazón.Este innovador sistema de seguridad utiliza la geometría del corazón, su forma y tamaño, y cómo se mueve para hacer una identificación. "Nunca se han encontrado dos personas con corazones idénticos", aclara Xu.VentajasEl nuevo sistema tiene varias ventajas sobre las herramientas biométricas actuales. En primer lugar, es un dispositivo pasivo, sin contacto, por lo que no hay que molestar al usuario para 'iniciar sesión' cuando se conectan. Y en segundo lugar, monitorea a los usuarios constantemente. Esto significa que la máquina no funcionará si hay una persona diferente delante. Por lo tanto, las personas no tienen que acordarse de cerrar sesión nunca.Xu planea reducir el tamaño del sistema e instalarlo en las esquinas de los teclados de ordenador e incluso en smartphones.