Flora intestinal podría ser la responsable de hábitos alimenticios

¿Has tratado de hacer dieta pero has fracasado en el intento? Nos ha pasado a todos, pero quizás no sea simplemente debido a nuestra fuerza de voluntad o a nuestra ansiedad de obtener comida, sino que podría estar relacionado a nuestra flora intestinal.La flora intestinal está relacionada a muchos factores del ser humano, que van desde su salud hasta su personalidad, pero incluso puede llegar a afectar a su comportamiento, pudiendo explicar por qué las personas comen lo que no deben aunque deseen cuidarse haciendo dieta.La microbiota de los intestinos puede estar afectando a nuestros hábitos alimenticios, indica Informe 21 Los especialistas de la Universidad Estatal de Arizona, de la Universidad de California y de la Universidad de Nuevo México señalan, en un estudio en la revista BioEssays, que los microbios de nuestro tracto digestivo podrían ser los responsables de nuestros hábitos alimenticios.En el estudio, se indica que las diferentes bacterias tienen diferentes necesidades de nutrición pudiendo afectar a nuestros deseos de alimentación. Muchas veces, sus necesidades «pueden estar alineadas con nuestras propias metas dietéticas, pero muchas veces no».Las bacterias en el intestino son capaces de hacer que liberemos ciertas moléculas que terminan en el cerebro, haciendo que desarrollemos ciertas necesidades. Más allá de lo sorprendente que es nuestro organismo, esto puede dar cuenta de cómo el microbiota de nuestros intestinos puede estarnos haciendo comer de más o comer aquello que no debemos.Los microbios en el estómago tienen la capacidad de liberar diferentes sustancias haciendo que nos sintamos enfermos o brindándonos recompensas frente a nuestra alimentación, prácticamente controlando nuestro comportamientos o nuestros hábitos alimenticios.La parte buena del asunto es que la microbiota es bastante simple de manipular. La ingesta de probióticos, los cambios más simples en la dieta e incluso los trasplantes fecales pueden cambiar su composición como para convertirse en un buen tratamiento frente a los desórdenes alimenticios.Pero de todas formas, siempre hará falta que tengamos un poco de voluntad si queremos hacer una dieta. La microbiota puede hacer que nuestros intentos sean más dificultosos, pero tener el objetivo en mente seguirá siendo primordial a la hora de hacer cambios importantes.Por otra parte, la elección de dietas saludables, equilibradas, que no necesariamente sean restrictivas, puede ser una buena idea para comenzar a hacer los cambios que queremos hacer. En este caso, la dieta IIFYM puede ser una opción interesante.¿Crees que realmente la flora intestinal puede estar afectando a nuestros hábitos alimenticios? ¿Será que pronto los especialistas podrán desarrollar nuevas terapias en base a estos resultados?