¿Por qué algunas personas son infieles? La ciencia te lo explica

(Tomada de la Red)

La probabilidad de que alguien engañe durante una relación varía entre 40 y 76%, lo sabemos es una probabilidad muy alta."Estos números indican que incluso si nos casamos con la mejor de las intenciones las cosas no siempre resultan de la manera que planeamos. Lo que me interesa acerca de la infidelidad es por qué la gente está dispuesta a comportarse de una manera que podría ser muy perjudicial para ellos y para su relación ". Explicó Geneviève Beaulieu-Pelletier, del Departamento de Psicología de la Universidad de Montreal.El científico quería saber si el tipo de compromiso que una persona tiene con sus seres queridos se correlaciona con el deseo de tener relaciones extra-maritales. "El apego emocional que tenemos con los demás se basa en el tipo de crianza recibida durante la infancia", afirma Geneviève.Según los psicólogos, las personas con estilos de apego evitante son personas incómodas con la intimidad y por lo tanto son más propensas a multiplicar encuentros sexuales y engañar. Pero esto nunca se ha probado científicamente, lo que Beaulieu-Pelletier intentó hacer en una serie de cuatro estudios, indica Muy Interesante La infidelidad podría ser una estrategia reguladora emocional utilizada por personas con un estilo evasivo de apego, el acto de engañar les ayuda a evitar la fobia de compromiso, las aleja de su pareja y les ayuda a mantener su espacio y libertad.Ambos estudios fueron seguidos por otros dos estudios que preguntaron los motivos de la infidelidad. La voluntad de distanciarse del compromiso y de su pareja fue la razón número uno citada.Sus estudios no revelaron diferencias entre hombres y mujeres. Al igual que muchos hombres y mujeres tenían un estilo de apego evasivo y la correlación con la infidelidad es tan fuerte en ambos lados.