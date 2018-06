Nuevo estudio descubre cómo podrían eliminar el cáncer latente

(Tomada de la Red)

El cáncer es, hasta el momento, una de las enfermedades que más preocupa a los afectados, pues una vez en el organismo de las personas su cura es compleja y las posibilidades de recaída son muchas. Un nuevo estudio ofrece esperanzas al descubrir cómo podrían eliminarse las células propias del cáncer latente.Un arma para prevenir recaídas o evitar el desarrollo de cáncerEl estudio publicado recientemente en Journal of Clinical Investigation en la cual participaron muchos científicos y fundaciones de España, ha encontrado que las células "durmientes" o aquellas que se encuentran silenciosas pero que una vez despiertas ocasionan cáncer podrían eliminarse al detener un factor epigenético que las dirige.Si bien con hábitos podemos prevenir el cáncer, el mismo se desarrolla desde células también latentes o durmientes y una vez presente, se ataca el tumor cancerígeno compuesto por células activas pero no se detienen otras células latentes que quedan allí en nuestro organismo.Así, las posibilidades de recaídas en quienes ya han tenido un tumor cancerígeno son muchas y hasta el momento, no había forma de eliminar el riesgo de sufrir metástasis, indica Informe21 Esta investigación que ha llevado más de 10 años, ha encontrado un factor epigenético, es decir, que influye en el genoma de cada célula cancerígena, llamado TET2 que promueve la actividad de las células latentes y por eso, podría propiciar el desarrollo de cáncer.Este factor deja huellas perfectamente reconocibles por un laboratorio, y su inhibición podría ser el arma para prevenir tanto recaídas como evitar el desarrollo de cáncer una vez identificadas las huellas de dicho factor que orquesta las células cancerígenas.Una buena noticia que nos acerca a la cura definitiva del cáncer y sobre todo, a las posibilidades de lograr tratamientos exitosos que eliminen toda posibilidad de recaída.En un futuro también, este descubrimiento podría significar un arma para prevenir el cáncer si se detectan con facilidad células latentes o durmientes en el organismo.