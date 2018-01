Con estas aplicaciones puedes convertir el audio de WhatsApp en texto

(Tomada de la Red)

Cada vez son muchas las personas que prefieren enviar mensajes de voz por WhatsApp en lugar de escribirlos. Aunque pueda ser una herramienta para hacer más fácil y rápida la comunicación, no siempre es la más oportuna.En esta era de los SmartPhones muchos pasan hopras pendientes de las pantallas de su celular, y no siempre están en circunstancia de escuchar un mensaje de voz.A cuántos no les ha cambiado la cara cuando, en medio de una reunión, y a la espera de un mensaje importante, ven en la pantalla el estado "grabando audio", cuando lo que necesitan es una simple respuesta por escrito.Sin embargo, para todo hay solución. Existen varias aplicaciones a través de las que puede convertir el audio a texto, tan milagrosas en momentos de apuro como cuando Jesús de Nazareth convirtió el agua en vino.Las más populares son Textr, Voicer, Transcriber para WhatsApp y Audio en texto. Todas funcionan de la misma manera y estos son los pasos a seguir.1- Instale la aplicación en Play Store para Android o AppStore para Apple.2- Ingrese a la aplicación y seleccione el idioma.3- Entre al chat en el que se quiere transformar el mensaje y selecciónelo con una presión larga.4- Elija la opción compartir.5- Aquí aparecerán varias aplicaciones y tendrá que elegir la que tenga instalada.6- Solo espere y aparecerá al audio convertido en texto.Hay que tener en cuenta que la calidad de la transcripción depende de cada mensaje pero si es alta tienden a funcionar muy bien. En todo caso es una buena manera para mantener la discresión.Conoce más en SEMANA.COM