Localizan insecto con 100 millones de años

(Tomada de la Red)

George Poinar, científico de la Universidad Estatal de Oregón (E.U.), ha publicado en el portal 'ScienceDirect' un artículo sobre su hallazgo de un insecto desconocido atrapado en una pieza de ámbar en Myanmar, que se ha convertido en la primera especie de un orden biológico completamente nuevo, pues no guarda ninguna semejanza con todos los existentes.Poinar admite que "no dio crédito a lo que veían sus ojos" cuando descubrió esta hembra de insecto que ya ha sido nombrada como 'Aethiocarenus burmanicus'.El animal presenta una cabeza grande y triangular, patas largas y un cuerpo estrecho.El científico presupone que el animal vivió hace unos 100 millones de años y que, probablemente, fue omnívoro; retomó el portal RT. Asimismo, podía girar la cabeza casi 180 grados, una peculiaridad que el experto califica de "extremadamente inusual", pues aunque existen especies de insectos que mueven la cabeza de esa forma, solo pueden hacerlo verticalmente.Poinar comenta que la forma de la cabeza del insecto le pareció semejante a la del protagonista extraterrestre de la película 'ET' dirigida por Steven Spielberg.Según Poinar, en Halloween se fabricó una máscara con el aspecto de la cabeza de este insecto, y asustó tanto con ella a unos niños que vinieron a pedirle caramelos que tuvo que quitársela.