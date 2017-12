Este es el video más viral de YouTube en 2017

(Tomada de la Red)

Ya se sabe que el video de la canción 'Despacito' es el más visto de YouTube en 2017.¿Pero cuál es el más viral? La respuesta la tiene la página web Alphabet, que ha analizado la popularidad del contenido de YouTube teniendo en cuenta no solamente las reproducciones, sino también el número de 'me gusta', comentarios y la cantidad de personas que compartieron la grabación, entre otros parámetros.Resultó que el video más viral de este año es un episodio de 'The Mask Singer', un programa televisivo tailandés similar a 'The Voice', pero en el que los participantes cantan completamente disfrazados para que los miembros del jurado no vean sus rostros, indica Informe21 Según publica The Independent, el mismo fue calificado como el video más viral sin contar los clips musicales, que son los más vistos en YouTube. La canción del concursante Oyster cuenta con más de 196 millones de reproducciones.