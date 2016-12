"#LoMásVisto2016": Trabajar en Netflix es de ciencia ficción

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las oficinas generales de Netflix están en Los Gatos, California, a unos 30 kilómetros de distancia del centro de Silicon Valley donde están los cuarteles generales de firmas como Facebook, Apple, Google y muchas otras empresas tecnológicas de presencia global.



En un vecindario tranquilo, se levantan cinco edificios no muy altos en los que 2 mil 500 empleados programan, investigan, diseñan y construyen la tecnología y experiencia de usuario que millones de suscriptores disfrutan cada día.



Los interiores del inmueble están decorados con elementos alusivos a los contenidos originales y licenciados con los que cuenta Netflix, desde fotografías de Bojack Horseman, posters de “House of Cards” o “Narcos”, hasta sillones decorados con frases alusivas al uso de Netflix o de la experiencia del servicio.



Aunque tienen cubículos propios, la mayor parte del tiempo los empleados utilizan los espacios comunes para trabajar, los cuales están diseñados para propiciar el trabajo colaborativo entre las diversas áreas.



Se dice que los empleados gozan de total libertad



No tienen que reportar a sus jefes ni pedir permisos en cuestiones como viajes, vacaciones o ausencias. Son libres de ausentarse de la empresa o de gastar en un viaje de negocios lo que consideren necesario, así como de tomar vacaciones o días libres siempre que ello sea en el mejor interés de la compañía y abone a un equilibrio personal del trabajador.



“Es muy divertido trabajar en Netflix, el ambiente es muy relajado y a diferencia de otras compañías, aquí te tratan como adulto. Las responsabilidades de tu trabajo son solo tuyas. Claro que respondes a un jefe y a una estrategia general, pero la parte que te toca es exclusivamente tuya y debes dar lo mejor por cumplirla.



Todos aquí son muy apasionados porque precisamente se les permite tomar casi cualquier camino necesario para cumplir con sus metas laborales”, comenta a Tech-Bit una programadora de nombre Smita.



La joven enfatiza que existe una política muy estricta en torno a “matarte” trabajando. “Aquí no hay dormitorios o spas, o esas cosas que te relajan por las arduas horas de trabajo. Netflix cierra a las seis.



Salvo el personal que debe trabajar en la noche para supervisar la plataforma, todos se van a sus casas a esa hora, es algo en lo que se tiene mucho énfasis: Trabajar muchas horas no es bien visto.



Puede provocarte llamadas de atención. Se le da más importancia a lo que produces que a las horas que pasas produciendo.



La mejor forma de ofrecer una gran plataforma de entretenimiento es trabajar en un ambiente relajado y divertido. Pero todos sabemos que aquí se trabaja en cosas importantes”, señala Smita.