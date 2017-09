Huawei Mate 10 y Mate 10 Pro en material promocional

(Tomada de la Red)

No hay nada mejor que ver la publicidad “oficial” filtrada, ya que confirma los detalles de los rumores, tal como ha sucedido con el próximo lanzamiento de esta marca, donde de entrada, indica que son dos, no tres modelos de smartphones.Además de los colores, hay características que no se habían visto y otras, ya se confirmaron previamente, tal como el uso del procesador Kirin 970, el primero con inteligencia artificial, superior al de Apple según Huawei. También presentan de forma clara el diseño de los mismos.A la izquierda el Huawei Mate 10 Pro y a la derecha el Huawei Mate 10. La diferencia es sutil entre ambos, siendo la principal en que el primer smartphone tendrá una pantalla más delgada y proporción 18:9 y con el logo en la parte inferior. El Mate 10 tendría diseño sin curvas, con pantalla plana y resolución 16:9 sin el logo en la parte inferior, indica Poder PDA Como se sabía, los lentes son hechos por Leica y compiten contra el LG V30, la que se ha reportado que tienen apertura f/1.6 en orientación vertical. la cámara se beneficia de los núcleos con IA y logra detectar 14 escenarios para establecer el mejor ajuste al tomar la foto.Solo el modelo Pro muestra el lector de huellas trasero, por lo que es difícil saber en dónde se encuentra en el modelo regular. Otro dato es que la batería en ambos casos será de 4,000 mAh con carga rápida y manejo por IA, con modem LTE Cat.18 y velocidades de hasta 1.2 Gbps y certificado IP67.Sin duda, Huawei viene a conquistar más mercados y usuarios, siendo fácil ver que tiene con qué hacerlo.