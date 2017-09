Twitter pone a prueba límite de 280 caracteres

NUEVA YORK, EU(AP )

Para aquellos que necesitaban más espacio para expresar sus pensamientos, Twitter anunció el martes que pondrá a prueba un nuevo límite de 280 caracteres para los tuits, duplicando la cantidad que ha permanecido vigente desde que la compañía se fundó hace 11 años.



La prueba está disponible para un pequeño grupo de usuarios y aplica para todos los idiomas, excepto para japonés, coreano y chino.



Twitter resaltó que en esos idiomas se puede expresar el doble de información en un solo caracter que en las demás.



El límite original de 140 caracteres fue creado para que los tuits pudieran ajustarse a un mensaje de texto, esto cuando la gente utilizaba Twitter de esa forma. Sin embargo, la mayoría de la gente actualmente utiliza Twitter desde su aplicación móvil, donde existe la misma restricción técnica.



Twitter ya había disminuido sus restricciones y hoy en día ya no incluye las fotografías, videos, encuestas y otras cosas dentro del límite de caracteres. Además, los usuarios han encontrado formas creativas para evadir las restricciones, como tomar capturas de pantalla a párrafos y subrayar las frases importantes.



Twitter, con sede en San Francisco, anunció el martes a través de una publicación en su blog que el 9% de los tuits escritos en inglés se ven frustrados por el límite, mientras que sólo el 0,4% de los tuits en japonés se ven en esa situación.



“También, en todos los mercados, cuando la gente no tiene no tiene que meter sus pensamientos en 140 caracteres y tiene un poco de espacio de sobra, vemos a más gente tuiteando ¡Lo que es increíble!”, se lee en la publicación.



Twitter reconoció el “apego emocional” que algunos usuarios pudieran tener hacia los 140 caracteres. Pero indicó que el nuevo límite, aunque es del doble de tamaño, “sigue siendo breve”.