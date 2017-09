Recupera parcialmente la consciencia tras 15 años en estado vegetativo

(Tomada de la Red)

El protagonista de esta historia tiene 35 años, y llevaba 15 en estado vegetativo a causa de un fuerte golpe en la cabeza sufrido en un accidente de tráfico. Ha pasado todo este tiempo postrado en la cama de un hospital, sin responder a los estímulos.Ahora, un tratamiento realizado en el Hospital Neurológico Pierre Wertheimer de Lyon (Francia), ha conseguido que este paciente responda a órdenes simples como seguir el movimiento de un objeto con los ojos, y que muestre ciertos signos de consciencia. ¿Cómo ha sido posible?El mejor estimulanteLos neurocirujanos franceses implantaron en el pecho del hombre un dispositivo eléctrico que estimula el nervio vago. Este sistema se utiliza desde hace tiempo para tratar a personas con depresión o epilepsia que no responden a otras terapias, pero no se había empleado hasta ahora en individuos sumidos en un estado vegetativo, una situación en la que solo se observan respuestas motoras reflejas, sin interacción voluntaria con el medio.¿Por qué el nervio vago? Este conjunto de fibras nerviosas es uno de los más importantes del cuerpo. Conecta el cerebro con otros órganos, entre ellos el estómago, el páncreas y el hígado, y se sabe que juega un importante papel en el estado de vigilia. Por esta razón, los investigadores del centro francés decidieron estimularlo, para ver si podía ayudar a sacar al paciente de su situación. Y funcionó. O eso parece.Prueba superadaEl equipo médico liderado por Angela Sirigu, del Instituto de Ciencias Cognitivas Marc Jeannerod de Lyon, eligió a esta persona para la prueba porque buscaban un individuo que llevara más de una década en estado vegetativo y sin dar ningún indicio de mejora, de forma que los posibles resultados positivos no pudieran atribuirse al azar (cabe recordar que hay documentados casos de individuos que se recuperan de forma imprevista).Tras un mes de estimulación del nervio vago, el hombre comenzó a dar señales de vida. Los responsables del experimento aseguran que su atención, movimientos y actividad cerebral aumentaron notablemente, indica Muy Interesante Comenzó a responder a órdenes simples, como seguir objetos con la vista o girar la cabeza cuando se le pedía. La madre del paciente afirma que su hijo permanece despierto cuando le leen libros, algo que no sucedía antes.Los investigadores han observado otras respuestas. Cuando ponen la cara muy cerca de la del hombre, este abre los ojos y reacciona como si se sorprendiera. Las electroencefalografías también han dado indicios esperanzadores.La actividad cerebral ha aumentado de forma significativa en las áreas relacionadas con el movimiento y el estado de vigilia. Y una tomografía por emisión de positrones mostró más actividad metabólica en las regiones cortical y subcortical del encéfalo.¿Está verdaderamente despierto?Nadie lo sabe con certeza, a pesar de las reacciones del paciente a ciertos estímulos. Según Angela Sirigu, “la recuperación del cerebro es posible cuando todas las esperanzas parecen vanas”. Sin embargo, otros científicos muestran su escepticismo ante esta investigación, recién publicada en la revista Current Biology.Sirigu y sus colegas creen que su trabajo demuestra que se pueden conseguir mejoras incluso en casos muy graves de falta de consciencia, y ya planifican un gran estudio en colaboración con distintas instituciones médicas, con el objetivo de explorar la eficacia terapéutica de la estimulación del nervio vago en personas en estado vegetativo más o menos profundo.