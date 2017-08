¿Recibiste este mensaje? tu información podría estar en peligro

(Tomada de la Red)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de México (CONDUSEF), emitió una alerta a todos los clientes de, debido a un caos de(suplantación de identidad), presuntamente enviado por Apple.Supuestamente, en el mensaje la empresa informa por medio de la cuenta de correo electrónico de iCloud de los usuarios, la realización de compras en itunes, de acuerdo con información de RT En el mensaje aparece un archivo adjunto en formato PDF que podría ‘explotar vulnerabilidades no corregidas en los navegadores’. Por lo que es recomendable no abrir el documento enviado, ni acceder al enlace falso para evitar accidentes, recomienda CONDUSEF.Los ciberdelincuentes pueden acceder y obtener datos financieros de tarjetas de crédito o débito, que estén vinculadas a la cuenta de correo electrónico de iCloud, gracias a estas prácticas de suplantación de identidad.-Previene la suplantación de identidad-1. Habilita la autenticación de dos factores para proteger tu cuenta de iCloud.2. No respondas mensajes de remitentes sospechosos o desconocidos.3. No proporciones contraseñas bancarias a sitios que accediste por un correo electrónico, chat o mensaje de texto.4. Considera que las entidades financieras no piden datos personales o contraseñas de sus clientes por medio de un correo electrónico.5. Si crees que tu correo electrónico se encuentra vuelnerable, cambia la contraseña.