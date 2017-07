La FDA está por aprobar un nuevo tratamiento celular contra el cáncer

(Tomada de la Red)

En un avance emocionante contra el cáncer, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EUA, ha respaldado un tratamiento contra el cáncer completamente distinto que utiliza las células inmunitarias aceleradas del paciente para combatir la enfermedad.La FDA anunció que los beneficios de la terapia para los niños que están muy enfermos sobrepasan su efectos secundarios potencialmente peligrosos, indica Muy Interesante La recomendación unánime del Comité Asesor de Medicina Oncológica quiere decir que el tratamiento podría ser aprobado por la FDA para finales de septiembre, abriendo un nuevo camino en la frontera de la inmunoterapia.La farmacéutica detrás de la terapia celular CAR T, Novartis, está buscando aprobación para usarlo en niños y jóvenes cuya leucemia no responde a tratamientos tradicionales. Pero el enfoque también está siendo probado para un rango de enfermedades desde linfoma de no Hodking y mieloma múltiple hasta tumores sólidos.Si la FDA lo aprueba, será la primer terapia genética aprobada en EUA. Pero a diferencia de las formas tradicionales, el nuevo tratamiento no reemplaza los genes que causan enfermedades por genes sanos,. Sino que utiliza tecnología para reprogramar las células T para que ataquen a las malignidades.Para el tratamiento se le extraen células T al paciente, se congelan y son enviadas a una planta de la compañía donde son modificadas genéticamente para atacar el cáncer, se multiplican y vuelven a congelar para ser reenviadas para realizar una trasfusión al paciente.Una vez dentro del cuerpo, las células se multiplican exponencialmente y van a la caza de la proteína CD19, que aparece en un tipo de linfocito que puede derivar en enfermedades como leucemia y linfoma.Los miembros del Comité Asesor de Medicina Oncológica dicen no estar preocupados por la eficacia del tratamiento – ya que el 83% de los pacientes entraron en remisión tras la prueba esencial de Novartis. Sin embargo están buscando la forma de manejar de la mejor forma las toxicidades a corto plazo, así como los riesgo a largo plazo y la calidad de manufactura.La mayoría de pacientes en el estudio de Novartis experimentó algo llamado síndrome de liberación de citocina, que causa fiebre y síntomas similares a los de la gripe que pueden variar de leves a muy severos. Además, alguno pacientes presentaron problemas neurológicos, incluyendo conclusiones y delirio.Para intentar garantizar la seguridad de los pacientes, Novartis está limitando la disponibilidad de la terapia a 35 centros médico que tienen personal con entrenamiento intensivo sobre el tratamiento. Además seguirán el desarrollo de los pacientes durante 15 años después de haber recibido la terapia.