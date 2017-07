Niño prodigio realiza 70 operaciones en 3 minutos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

"Me gustan las matemáticas porque son muy divertidas", dice Sergio, el niño de siete años que logró el título de Grand Champion en Malasia, en el concurso mundial de cálculo mental.



Para él todo es un juego, parece no importarle haber ganado el certamen, y por el contrario ve a su trofeo y medalla casi como si fueran juguetes.



El pasado 17 de julio cinco niños mexicanos demostraron sus habilidades mentales, al obtener excelentes resultados en el campeonato mundial de aritmética mental realizado en Kuala Lumpur, Malasia, entre ellos el niño chihuahuense que logró resolver acertadamente 70 problemas de cálculo en tan solo tres minutos.



Sergio Abelardo, es el tercero de cuatro hermanos, sin embargo es el único que tuvo afición por el cálculo y los números. Su madre refiere que es un niño muy tranquilo que prefiere estar en casa que salir a jugar en el exterior.



"Desde muy pequeño ha tenido habilidad para las matemáticas, lo notamos desde que comenzó el jardín de niños. Pero también por fuera de la escuela él solo ha desarrollado sus capacidades", comenta Olivia Zorrilla.



El pequeño es alumno de la escuela Mi Mundo, un colegio privado en el que se imparte el método Aloha, que es el sistema de aprendizaje y desarrollo mental en el que Sergio logró el campeonato mundial.



"Tengo promedio de 10", dice Sergio en entrevista para EL UNIVERSAL. Es de pocas palabras y un tanto tímido, de su viaje a Malasia recuerda que es un país muy bonito y que estaba nublado, además de haber conocido a niños de "Muchos países".



Al preguntarle sobre lo que desea hacer cuando sea un adulto, sin pensarlo responde que sueña convertirse en maestro de cálculo para enseñar a otros niños a realizar operaciones en una fracción de segundo.



"Voy a ser maestro de matemáticas y de abaco", señala en referencia al instrumento en el que se basa el sistema Aloha, aunque en este caso es el Abaco Soroban, una versión japonesa en el que las cuentas corren de arriba hacia abajo y a la inversa, y no de derecha a izquierda como en el que es más conocido en México.



Sergio práctica ajedrez, deporte en el que ha crecido como jugador precisamente por su capacidad de pensar rápido y diseñar estrategias de forma mental, algo que pocos niños de su edad logran hacer; además practica el Lima Lama, un arte marcial polinesio cuyo nombre curiosamente hace alusión a la sabiduría o el conocimiento, que es precisamente en los que Sergio se prepara: en desarrollar la mente para aprender mejor.



Gracias a sus excelentes resultados el pequeño y los otros cuatro representantes de México en el certamen fueron recibidos por el embajador en Malasia y felicitados por el presidente Enrique Peña Nieto.



"En Chihuahua tenemos muchos niños con el nivel de campeón mundial en cálculo mental, si nos ponemos a revisar las bases de datos nos encontramos a más de 80", asegura Gilberto Andujo Breach, instructor del pequeño.



Sergio contó con el apoyo de su familia y amigos para financiar el viaje, donde venció a más de 900 niños de al menos 30 países.