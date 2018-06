Estudios abren posibilidad para la elaboración de pastillas de insulina

(Tomada de la Red)

Estudios con ratas han abierto la posibilidad para la elaboración de un nuevo tipo de pastilla de insulina que podría evitar que millones de diabéticos se sometan a las inyecciones diarias, informaron el lunes investigadores.Aún hacen falta más investigaciones para que la píldora, creada por expertos de la universidad de Harvard, pueda ser probada en humanos o esté disponible a escala mundial.El principal reto, hasta ahora, para su elaboración ha sido encontrar un modo de preservar la proteína de la insulina, una vez que entre en contacto con los ácidos en el estómago, indica Informe21 El medicamento experimental pone la insulina dentro de un líquido, contenido a su vez en una cápsula de polímero que resiste los ácidos del estomago, según describe la Academia de Ciencias.Esa cubierta se disuelve cuando entra en contacto con un ambiente alcalino en el intestino delgado, permitiendo que el líquido que contiene la insulina sea liberado."Una vez ingerida, la insulina debe atravesar una carrera de obstáculos antes de que sea absorbida efectivamente por el torrente sanguíneo", dijo el autor del estudio Samir Mitragotri, profesor de bioingeniería en Harvard."Nuestro abordaje es casi como una navaja suiza, en la que la pastilla tiene herramientas para enfrentar a cada uno de los obstáculos que encuentra".La píldora es de "fácil manufactura y se puede preservar por hasta dos meses a temperatura ambiente sin degradarse", indicó el estudio.Los investigadores no precisaron cuánto tiempo tomaría iniciar las pruebas en humanos, pero podrían ser años. Aún se requieren más estudios en animales, además de análisis sobre los posibles efectos tóxicos por su uso a largo plazo.Unos 40 millones de personas en el mundo padecen diabetes tipo 1, una condición que requiere la aplicación diaria de inyecciones con insulina, una sustancia que su organismo no puede producir por sí mismo.Según Mark Prausnitz, jefe de química e ingeniería molecular en el Georgia Institute of Technology, la búsqueda por hacer dosis de insulina para ingerir ha sido considerada el "Santo Grial" en la investigaciones de la diabetes."Las implicaciones de este trabajo en la medicina podrían ser enormes, si los hallazgos pueden ser convertidos en pastillas que pueden administrar segura y efectivamente insulina y otras drogas en los humanos".