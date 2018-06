México es el primer País de América Latina en el que llega Google Home

Google Home el altavoz inteligente llega a México tal como se había anunciado en la pasada conferencia para desarrolladores "Google I/O 2018 en Mountain View, California", destacaron Matt Stuart, Jefe de desarrollo de este producto y Miguel Alba, Director de marketing para México de Google.El altavoz inteligente agrega las funciones del asistente inteligente de Google y permite entre otras cosas funcionar como el centro de comando para el hogar conectado dentro de la estrategia del gigante de Mountain View.Fue una ardua tarea que involucró varios meses de desarrollo en el cual participaron no solamente programadores sino también lingüistas."Trabajar en Google Home para traerlo al mercado mexicano es el resultado de varios meses de gran esfuerzo y arduo trabajo, en Google queremos ofrecer siempre el mejor producto disponible, creemos que está listo para cumplir con las exigencias y ser un acompañante de las actividades diarias de los mexicanos", apuntó."Un grupo experto de lingüistas y de programadores se han dedicado a darle a Google Home una integración completa con las acciones y los comandos a los cuales los mexicanos ya están acostumbrados a través de Assistant en sus teléfonos inteligentes", señaló Matt Stuart.En México Google ha trabajado con creadores de contenido para ofrecer experiencias similares a las que el altavoz ya ofrece para los usuarios de Estados Unidos, aseguró Miguel Alba director de marketing de Google para México."Los creadores de contenido tienen la puerta abierta, lo único que tienen que hacer es Descargar la APP de Home y dedicarse a integrar el contenido dentro de la plataforma, además, más allá de las acciones y de los comandos de voz estamos trabajando para ofrecer contenido de valor adicional para nuestros usuarios, por ejemplo, contar con personalidades como Hugo Sánchez o alianzas con empresas como Nestlé que nos ayudarán por medio de voz a realizar recetas paso a paso mediante el uso del asistente y de Home".Google Home permite controlar dispositivos de Internet de las cosas en dispositivos compatibles como focos, termostatos y cámaras web, y también puede controlar dispositivos Chromecast y televisores compatibles de manera que el usuario puede reproducir contenidos como Netflix directamente en su televisor con un comando de voz, otra de sus funciones es que puede reproducir desde el altavoz contenidos de YouTube o Google Play Music, así como establecer alarmas, consultar la agenda, crear recordatorios o realizar llamadas en modo manos libres todo ello únicamente con el comando "OK Google".El Hardware que Google comercializará en México son el altavoz clásico Home y el popular Home Mini un altavoz pequeño que puede colocarse prácticamente en cualquier habitación, su diseño en tela hace que sea se mezcle con cualquier tipo de decoración, sin embargo, no solamente tiene este aspecto para lucir bien, de acuerdo con Matt Stuart detrás de su apariencia hay también una razón tecnológica.Google home estará disponible en México a partir de esta semana tanto en la tienda en línea de Google como en los principales mayoristas y tiendas especializadas del País.