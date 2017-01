Lanzan app para boicotear a Trump

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Como respuesta a los anuncios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump de intensificar las medidas contra los migrantes en el país del norte y de insistir en la construcción de un muro fronterizo con México, la asociación Democratic Coalition Against Trump, lanzó una aplicación móvil para boicotear al nuevo mandatario estadounidense.



“Boycott Trump”, se trata de una sencilla herramienta que permite a los usuarios conocer las más de 250 empresas y personas que están conectadas directamente a Trump.



Firmas como como Ivanka Trump son de fácil identificación, sin embargo, hay otras que también tienen relaciones con el actual presidente de EU como Starbucks y Gucci.



Esta organización apareció durante la primavera del 2016 y ahora que el millonario ganó las elecciones, el grupo se transformó en un centro de investigación que vigilará su administración.



Para explicar el porqué del lanzamiento de la app, Nate Lemer, director ejecutivo de la Democratic Coalition Against Trump, explicó al diario The Huffington Post, que la aplicación es un primer paso en su larga campaña para boicotear a Trump.



Asimismo, invitan a la comunidad a unirse al “¡más grande movimiento de base contra Trump!” a través del portal www.DemocraticCoalition.org



Boycott Trump se encuentra disponible en Android & iOS de manera gratuita.