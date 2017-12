Buscan la verdad oculta en los restos de dinosaurio hallados en India

(Tomada de la Red)

Un electricista encontró los «restos de un dinosaurio» de carácter misterioso, en una subestación eléctrica de la ciudad de Uttarakhand, en India.Javed, el electricista que lo encontró, se atrevió a hablar con los medios de su país sobre el descubrimiento. «Me quedé atónito cuando vi el esqueleto. Nunca había visto algo como eso», declaró. «Llamé a otras personas para que vieran lo que había encontrado y todos quedaron igual de sorprendidos. Llamamos a la policía después de eso».Pero, más allá de la emoción de Javed, los restos no serían de un dinosaurio, han señalado los especialistas.Es probable que se trate de un animal de la familia de las cabras, quizás modificado genéticamente o con una mutación extraña, indica Informe21 Las probabilidades de que se trate de un dinosaurio no son muchas, según indicaron.Frente al misterio, los especialistas han intentado difundir la calma e informaron que los restos del misterioso animal ya han sido enviados al Instituto de Vida Silvestre en Dehradun para realizar más pruebas, como la datación con carbono, un método bastante bueno a la hora de identificar cuántos años tienen los restos con certeza.Hasta donde informaron los científicos, el esqueleto contaba con un torso de 28 centímetros, además de una cabeza de 9 centímetros y un cuelo de 5.Los funcionarios forestales que encontraron el esqueleto se mostraron anonadados, mientras uno de ellos, con más de 39 años al servicio, indicó haber visto muchos animales muertos, pero nunca uno como ese.La realidad es que, más allá de que los restos sean o no de dinosaurios, el animal podría ser valioso científicamente, tanto si es una cabra con una mutación genética, como si es una especie desconocida hasta ahora que acaba de ser descubierta.Solo conoceremos la verdad cuando los especialistas terminen de analizar el esqueleto.