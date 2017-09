Oreo presenta problemas con la alarma de los smartphones

(Tomada de la Red)

La prisa o el descuido o tal vez como un imprevisto, hace que a veces las versiones nuevas de los sistemas operativos presenten algún fallo indetectable hasta que los usuarios lo reportan, sin importar cuantas betas hayan sido lanzadas. Ese es el caso con Android Oreo que afecta las alarmas de los relojes.Como se acordará, a comienzos de este mes se dio a conocer que los datos se activaban a pesar de usar WiFi, indica Poder PDA Ahora es con la alarma, donde desafortunadamente los usuarios de reddit reportan que deja de funcionar o si lo hace, no se activa la alarma, o no suena, incluso si está programada.Así que por ahora se recomienda revisar que funcione bien, con tan solo darle la orden de programar a una hora específica y ver si lo hace o no. El único remedio por ahora, es instalar una app de terceros hasta que Google arregle el problema.