Llega a México la exhibición de microbios más grande del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, inauguró la exposición "Un mundo dentro de ti", la exhibición de microbios más grande del mundo: muestra la cantidad de microorganismos que viven dentro, encima y alrededor de nosotros y que impactan en nuestra salud.



Proveniente del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, la exposición estará abierta al público en Universum, Museo de las Ciencias, hasta el 30 de diciembre de 2017.



Universum, explicó el rector, nos presenta ese otro mundo que no vemos, "el interno", y que hasta hace relativamente poco empezamos a tratar de comprender.



Al parecer, prosiguió, los microorganismos que alojamos son distintos si nacemos vía vaginal o por cesárea, y la colonización de nuestros intestinos es diferente si fuimos o no amamantados; ser gordos o delgados podría depender de las bacterias que habitan en nuestro intestino.



"Sí, hay un gran futuro en el reconocimiento e investigación de la microbiota humana: nos permitirá reconocer enfermedades, sus causas y, eventualmente, la manera de prevenirlas. De esto se trata la exposición, de despertar el interés por ese mundo que vive dentro de nosotros, con el que interactuamos cotidianamente y del cual dependemos", dijo ante el director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), David Kershenobich, y la directora general de Danone México, Marina Menu.



En su oportunidad, Kershenobich explicó que del peso corporal que tenemos, aproximadamente dos kilos son de bacterias y no estamos infectados de ellas porque hay un "equilibrio ecológico". Esto también muestra que vivimos en un mundo que nos han prestado los microorganismos.



Frente a las epidemias de obesidad y diabetes, prosiguió, se realizan investigaciones con animales, en las cuales se ha observado que al tomar ejemplares obesos y cambiarles su flora intestinal se puede lograr que desaparezca la enfermedad en 15 días.



En ese sentido, agregó, la exposición es una oportunidad para echar a volar la imaginación, y más en los niños, en quienes pueden surgir ideas para desarrollar en los próximos años y generar conocimientos que hoy son impensables.



El titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), César Domínguez Pérez-Tejada, expresó que las bacterias y gérmenes tienen que ver con la digestión, estado de ánimo e, incluso, con enfermedades como el autismo.



“Las herramientas de la genómica nos hablan de la existencia de 4.4 millones de genes de los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, contra 20 mil genes del hombre.



Finalmente, el rector Graue comentó que esta exposición se inaugura en el marco del 25 aniversario de Universum, que anualmente recibe cerca de 500 mil visitantes, y confió en que muchos estudiantes, desde preescolar hasta licenciatura, la visiten y despierte vocaciones científicas.



A la inauguración acudieron el titular de la Coordinación de la Investigación Científica, William Lee Alardín; el presidente del Instituto Danone México, Armando Tovar Palacio; directora de Desarrollo de Negocios Globales del Museo Americano de Historia Natural, Sharon Shulberg; y el curador de Sistemas Moleculares e Investigador del Instituto Sackler de Genómica Comparativa del Museo Americano de Historia Natural, Robert DeSalle.