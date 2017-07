José Morán, nuevo presidente de Academia Mexicana de Ciencia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El doctor en física José Luis Morán López tomará posesión como nuevo presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), en sustitución del doctor Jaime Urrutia Fucugauchi, quien concluye su periodo reglamentario.



El cambio se realizará mañana martes en el marco de la ceremonia de inicio del LVIII Año Académico de esa organización científica, en la cual también rendirá protesta el nuevo Consejo Directivo para el trienio 2017-2020.



En entrevista con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, adelantó algunos aspectos de su plan de trabajo al frente de la AMC, uno de ellos tiene que ver con el desarrollo de la ciencia en todo el país: "La Academia tiene secciones regionales, pero la actividad en ellas es relativamente baja, y una de las propuestas es tratar de impulsar y desarrollar más actividades en ellas.



"Hay programas que la Academia implementa desde hace tiempo como el de ´Domingo en la Ciencia´ que ya se ha adoptado en varias ciudades del país. Ahora iniciaremos la organización de foros de discusión sobre diversos temas de interés para los académicos.



"Con el propósito de acercar más a la Academia con la sociedad, vamos a iniciar un programa nuevo que se llamará ´Foros de la Academia´, para discutir con especialistas los grandes problemas del país y cómo colaborar en su solución; por ejemplo, en materia de salud, problemas como la obesidad, la diabetes, el cáncer o los embarazos en adolescentes. De este modo, junto con la Secretaría de Salud, tener un foro de discusión con especialistas para que den sus puntos de vista sobre cómo apoyar a las dependencias federales en problemas sociales", relató el integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III.



Destacó la importancia de llevar esos foros de discusión a las diferentes entidades de la República Mexicana, porque dijo, los académicos deben involucrarse cada vez más en los problemas que afronta la sociedad.



Las opiniones o sugerencias de los expertos son valiosas para resolver problemas, por lo que la propuesta del doctor Morán es invitar a los académicos a que participen de una manera más activa en la solución de problemas que afronta la sociedad, en todos los sectores.



Otro tema que abordará en su programa de trabajo es la cooperación internacional. "En este capítulo vamos a implementar foros de discusión y el primero será el próximo 14 de agosto, en el que participarán especialistas chinos para hablar de nanociencia y nanotecnología, en el que intervendrán también expertos mexicanos, para colaborar en el avance de estos temas", indicó el científico que dirigirá la AMC, organización integrada por 2 mil 700 asociados considerados los más destacados en todas las áreas de conocimiento, y que Morán dijo "son una riqueza para el país".



Además de la toma de posesión del nuevo Consejo Directivo, en la ceremonia se dará la bienvenida a los miembros de nuevo ingreso de la AMC, se entregarán los Premios Weizmann 2016, los Premios de la Academia a las Mejores Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2016, así como las Becas para Mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 2017.



Nacido en Charcas, San Luis Potosí, el doctor Morán es físico por la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, obtuvo maestría en física teórica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) y el doctorado en el Instituto de Física Teórica de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, con la nota de magna cum laude.



Posteriormente realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos.



La obra científica del doctor Morán es ampliamente conocida en la comunidad de físicos de la materia condensada.



Sus temas de investigación son muy variados, y siempre de frontera.



En particular, sus contribuciones a la teoría electrónica de la segregación y de los fenómenos de orden-desorden en superficies, y de los efectos superficiales en aleaciones, los cuales han sido objeto de numerosas referencias a nivel internacional.



Morán ha sido profesor investigador del Departamento de Física del Cinvestav, fue presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias de Superficie y de Vacío.



También fundó la Federación de Sociedades Científicas de México y fungió como presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Física.



En tiempos más recientes, se desempeñó como director del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica.



Fue coordinador académico del Centro Nacional de Supercómputo (CNS) y es integrante del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República al obtener el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de ciencias físico-matemáticas y naturales en 1996.



A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio de Investigación en Ciencias Exactas de la Academia de la Investigación Científica (ahora Academia Mexicana de Ciencias) en 1985 y el premio "Manuel Noriega Morales" en Ciencias Exactas que le otorgó en 1988 la Organización de Estados Americanos.



En 1990 obtuvo el Premio Internacional C. V. Raman del International Centre for Theoretical Physics, así como la beca de investigación "Alexander von Humboldt" (1992) y la Medalla Marcos Moshinsky (1995).



La ceremonia se realizará mañana martes a las 12 horas en el auditorio Galileo Galilei de la AMC, ubicado en el kilómetro 23.5 de la carretera federal México-Cuernavaca s/n, colonia San Andrés Totoltepec, delegación Tlalpan de la Ciudad de México.