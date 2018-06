Google Lens llegó a Motorola

(Tomada de la Red)

Google Lens fue una de las grandes novedades de software anunciadas este 2018. Se trata de una herramienta de búsqueda visual que es capaz de “leer” los elementos de una imagen para proporcionarnos información adicional.Con Lens podemos conocer más acerca de un monumento, consultar reseñas de un libro, copiar textos de una fotografía y todo desde una imagen. Y ahora llegó a Motorola.Esta herramienta llega al portafolio de Motorola y está disponible para moto z2 force, moto g5s plus, moto x4 y los recientemente lanzados al mercado: moto g6, moto g6 plus y moto z3 play. Solo será cuestión de actualizar la última versión de la cámara y asegurarte de que Google Lens esté listo para usarse, indica Poder PDA Motorola quiere que tengas la experiencia de cámara inteligente, Google Lens busca sobre lo que ves:Reconocimiento de objetos: Obtén resultados de búsqueda de objetos, por ejemplo de algún producto o lugar podrás averiguar más detalles al respecto. Si apuntas a una pintura en un museo, podrás averiguar detalles sobre la obra.Reconocimientos de puntos de referencia: Obtén resultados de lo que estás viendo, te ofrece más información de puntos de referencia, como precios y horarios.Selección inteligente de texto: Copia, traduce y obtén resultados de búsqueda de textos. Con el reconocimiento de textos podremos copiar la contraseña del modem sin tener que teclearla. También podrás guardar el número de teléfono o la dirección de un contacto cuando te entreguen una tarjeta de presentación. ¡Y hasta traducir esa palabra en vivo de un idioma que no conoces.