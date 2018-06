WhatsApp prueba reacciones por medio de stickers en android

(Tomada de la Red)

WhatsApp busca la forma de innovar, sobre todo en Android, en donde está probando características nuevas, como stickers con reacciones, con pocos cambios hasta ahora, en la versión beta.Todavía se ven pocos diseños, si bien no lucen muy atractivos estéticamente. Considerando que en varias apps sociales ya está disponible esta función ya era hora que lo consideren, indica Poder PDA Si bien no es nuevo que ya lleva tiempo desde se filtró, los desarrolladores por algún desconocido motivo deshabilitaron en la más reciente beta, aunque no se descarta que en futuras versiones aparezca de nuevo.Desde la sección de los stickers, se selecciona el deseado, el cual tendrá varias opciones, como amor, lol, triste y Wow. Se espera que a futuro se incluyan más y que sean descargables de forma individual.