Confirman la Teoría de la Relatividad General de Einstein fuera de la Vía Láctea

(Tomada de la Red)

En 1915 el físico Albert Einstein propuso su teoría general de la relatividad para explicar cómo funciona la gravedad.Desde entonces, la teoría ha pasado una serie de pruebas de alta precisión dentro del sistema solar, pero no había habido validación precisa en grandes escalas astronómicas.Se sabe desde 1929 que el universo se está expandiendo, pero en 1998 dos equipos de astrónomos demostraron que el universo se está expandiendo actualmente incluso más rápido que en el pasado.Este sorprendente descubrimiento, que ganó el Premio Nobel en 2011, no puede explicarse a menos que el universo esté compuesto principalmente por un componente exótico llamado energía oscura.Sin embargo, esta interpretación se basa en que la relatividad general también es la teoría correcta en escalas cosmológicas. Probar las propiedades de la gravedad a larga distancia es importante para validar nuestro modelo cosmológico.Así las cosas, un equipo internacional de astrónomos ha realizado la prueba de gravedad más precisa fuera de nuestro propio sistema solar.Al combinar datos tomados con el Telescopio Espacial Hubble de la NASA y el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (ESO), sus resultados muestran que la gravedad en esta galaxia se comporta como lo predijo la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, confirmando la validez de la teoría a escala galáctica.Los astrónomos, dirigidos por Thomas Collett del Instituto de Cosmología y Gravitación de la Universidad de Portsmouth (Inglaterra), utilizaron una galaxia cercana como lente gravitacional para realizar una prueba precisa de la gravedad en escalas de longitud astronómica."La Relatividad General predice que los objetos masivos deforman el espacio-tiempo, esto significa que cuando la luz pasa cerca de otra galaxia se desvía el camino de la luz. Si dos galaxias están alineadas a lo largo de nuestra línea de visión esto puede dar lugar a un fenómeno, llamado lente gravitacional fuerte, donde vemos múltiples imágenes de la galaxia de fondo. Si conocemos la masa de la galaxia en primer plano, entonces la cantidad de separación entre las múltiples imágenes nos dice si la Relatividad General es la teoría correcta de la gravedad en las escalas galácticas ", explica Collett en la revista Science que publica el estudio.Se conocen unos pocos cientos de lentes gravitacionales fuertes, pero la mayoría están demasiado distantes para medir con precisión su masa, por lo que no se pueden usar para evaluar con precisión para validar la teoría de la relatividad general.Sin embargo, la galaxia ESO325-G004 se encuentra entre las lentes más cercanas, a 500 millones de años luz de la Tierra, indica Informe21 "Utilizamos datos del Very Large Telescope en Chile para medir cómo de rápido se movían las estrellas en E325, esto nos permite inferir cuánta masa debe haber en E325 para mantener estas estrellas en órbita. Luego comparamos esta masa con las separaciones de imagen de lente gravitacional fuerte que observamos con el telescopio espacial Hubble y el resultado fue justo lo que la Teoría de la Relatividad General predice con una precisión del 9%. Esta es la prueba extrasolar más precisa de la relatividad general hasta la fecha, de una sola galaxia ", aclara Collett.Como comenta Bob Nichol, Director del Instituto de Cosmología y Gravitación "es tan satisfactorio utilizar los mejores telescopios del mundo para desafiar a Einstein, únicamente para descubrir cuánta razón tenía"...¡Habrá que estar atentos para el próximo experimento que intente desafiar a Einstein!