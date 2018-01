Crean pantalla volumétrica

(Tomada de la Red)

En la película original de Star Wars, R2D2 proyecta una imagen de la princesa Leia en apuros en la que dice "Ayúdame, Obi Wan Kenobi, eres mi única esperanza".El profesor de ingeniería eléctrica e informática de la Universidad Brigham Young (EE. UU.) y el experto en holografía Daniel Smalley querían crear el mismo tipo de proyección de imagen 3D que el de la película. Lo han conseguido y es mucho mejor que un holograma. El trabajo ha sido publicado en la revista Nature.La icónica imagen de la princesa Leia no es un holograma sino una imagen 3D que flota en el aire, que puede caminar y ver desde todos los ángulos, esto es, una imagen volumétrica, indica Muy Interesante Una pantalla holográfica dispersa la luz únicamente en una superficie 2D. Si no estás mirando esa superficie, no verás la imagen en 3D porque debes mirar la superficie de dispersión para ver la imagen.Una pantalla volumétrica tiene pequeñas superficies de dispersión repartidas en un espacio tridimensional, el mismo espacio ocupado por la imagen tridimensional, de ahí que al mirar la imagen, también estamos mirando las dispersiones. Por esta razón, se puede ver una imagen volumétrica desde cualquier ángulo.La tecnología imprime algo en el espacio y lo borra muy rápidamentePara lograrlo, idearon una plataforma de visualización volumétrica de espacio libre, que produce imágenes volumétricas aéreas a todo color con puntos de imagen de 10 micras."Estamos utilizando un rayo láser para atrapar una partícula, y luego podemos dirigir el rayo láser para mover la partícula y crear la imagen", aclara Erich Nygaard, coautor del trabajo.Imprimir en el aireSegún los autores, la manera más fácil de entender lo que están haciendo es pensar en las imágenes que crean como objetos impresos en 3D. "Esta pantalla es como una impresora 3D para la luz. En realidad, estás imprimiendo un objeto en el espacio con estas pequeñas partículas", dice Smalley.Los científicos crearon una mariposa que parece revolotear sobre un dedo, un prisma el logo de la universidad y la imagen de un estudiante que imita a Leia en la escena de la película de La Guerra de las Galaxias.El equipo de Smalley ha sido el primero en utilizar el atrapamiento óptico y el color de manera efectiva. Su método de retener partículas e iluminarlas con láseres coloridos es realmente novedoso.