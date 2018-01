Ofrecen Spotify gratis; roban tus datos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El mensaje transmite una supuesta oferta que lanza Spotify en forma de campaña publicitaria, pero en realidad se trata de un "malware" cuya finalidad es el robo de datos.



Por medio de redes sociales como Facebook o WhatsApp, está circulando una supuesta promoción para conseguir el servicio de Spotify Premium de manera completamente gratuita.



Varios usuarios han recibido un enlace que imita el protocolo de las web seguras, pero que en realidad es un portal falso, que de ingresar a él podrían robar tus datos.



Si decides ingresar en dicho portal, te preguntará tus datos personales para darte la promoción, lo que los hackers aprovecharán para robar todos los datos que introduzcas.



Si abriste el link, lo aconsejable expertos aconsejan que lo es hacer una copia de seguridad y luego restaurar el teléfono con los ajustes de fábrica.



El equipo de Spotify ya está analizando este caso y pide que los usuarios de la aplicación no accedan al enlace enviado por mensaje. Asimismo aclara, que no está promoviendo ninguna oferta Premium vía WhatsApp.



Algo similar está ocurriendo en España, donde la Policía nacional ya advirtió a los usuarios vía Twitter de no caer en el fraude. “¿Spotify está donando...? ¿¿Donando?? Este va a la #Playlist de los timos más sonados. #Nopiques NO es @Spotify Evita: robo de datos, malware, SMS Premium”.