Llevarán temas de internet del TPP a mesa del TLCAN

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Asociación de Internet.mx informó que se llevarán temas de comercio electrónico y protección del consumidor digital que México planteó en las discusiones del Acuerdo de Transpacífico (TPP) a la posible mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde participarán diversos representantes de industrias mexicanas.



Según el director general de la asociación, Julio César Vega, explicó que en conjunto con la Concamin, en el tema digital la industria mexicana buscará añadir temas que actualmente no se encuentran en la agenda del acuerdo comercial.



"Estaríamos retomando temas que ya hemos negociado en otras ocasiones como el libre flujo transfronterizo de datos personales en el contexto de comercio electrónico, ya que existen varios esquemas de colaboración internacional para que este intercambio de información sea libre y seguro", dijo el directivo.



La asociación destacó que también se propondrá la colaboración entre autoridades de protección al consumidor; tanto en México como en Estados Unidos, para que los compradores en ambos países se les otorgue un tratamiento digno y que las controversias por servicios se resuelvan a través de mecanismos entre empresas.



Asimismo, también se buscará intercambio de confirmación comercial enfocada seguridad cibernética.



"Ya tenemos experiencia trabajando con empresas estadounidenses y canadienses y con otros países con lo cual no es nada nuevo para nosotros", explicó el directivo.



Al respecto, la presidenta de la Asociación de Internet.mx, Cintya Martínez, dijo que hasta el momento no se ha tenido una amenaza del nuevo gobierno de Estados Unidos sobre proteccionismo en actividades de comercio electrónico o servicios digitales; sin embargo México buscará adelantarse a cualquier anuncio en este sentido e incluir temas digitales en la agenda bilateral en el marco de una posible renegociación del TLCAN.