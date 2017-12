Las personalidades que impactaron en la ciencia durante 2017

(Tomada de la Red)

La revista científica Nature, una de las más prestigiadas en el ámbito de la investigación a nivel mundial, publicó una lista de personajes que impactaron en la ciencia este año, aunque no todos de manera positiva. De éstos elegimos 5. Conoce las diversas personalidades y profesiones que nutren el listado:1. David LiuEs profesor de Química y Biología Química en la Universidad de Harvard y ha publicado más de 100 artículos en biología química, molecular y orgánica. Liu desarrolló una herramienta de edición genética con la cual ajustó el sistema CRISPR –una tecnología molecular utilizada para “editar” o “corregir” el genoma de cualquier célula–. Así, utilizó una enzima creada en el laboratorio para convertir químicamente los emparejamientos de las bases de ADN adenina (A) y timina (T) en guanina (G) y citosina (C).2. Marica BranchesiLa astrónoma ayudó a unir las fuerzas entre la astronomía de conservación y el dominio de la física de la investigación de ondas gravitacionales. Branchesi convenció a los astrónomos que la investigación de ondas gravitacionales a través de Virgo y LIGO –detectores de ondas gravitacionales–, era un campo prometedor.3. Emily WhiteheadUna niña de 12 años que conmovió a la audiencia en una reunión de US Food and Drug Administration. Emily, que fue la primera en recibir un tratamiento alternativo para la leucemia llamado CAR-T therapy, acompañó a su padre a la reunión con la esperanza de que se aprobara el tratamiento. En esta terapia, se reprograman las células inmunes del paciente para que ataquen a las células de cáncer, indica Muy Interesante El panel votó unánimemente para aprobar la terapia presentada por el padre de Emily y fue la primera terapia de su tipo para tratar a niños y adultos jóvenes con leucemia linfoblástica aguda, meses después otra terapia CAR-T fue aprobada.Decenas de equipos médicos y compañías trabajan ahora con estas terapias y están luchando porque los tratamientos se vuelvan más seguros y controlables. Emily se ha convertido en una especie de protagonista contra el cáncer.3. Scott PruittEste funcionario político y administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) fue llamado por el presidente Donald Trump para dirigir la agencia. De la mano del presidente, Pruitt fue responsable del bloqueo de numerosas normas ambientales, tales como regulaciones sobre emisiones de carbono, minería y desechos peligrosos. Además bloqueó la participación de científicos en la asesoría de la agencia y despidió a la mitad de ellos.4. Pan JianweiFue llamado “Padre de la Cuántica” por llevar a China a la vanguardia de la comunicación cuántica, aprovechando las leyes cuánticas para transmitir información de forma segura. Pan y su equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en Hefei rompieron el récord de teletransportación cuántica, transmitiendo el estado cuántico de un fotón en la Tierra a uno en un satélite en órbita a mil 400 km de distancia.5. Víctor Cruz-AtienzaEl temblor de 1985 en México marcó la vida de Víctor, quien estudió años más tarde en la UNAM y se especializó en la Geofísica. El mexicano es jefe del departamento de Sismología en el Instituto de Geofísica de la UNAM. En un artículo pronosticó cómo la energía sísmica de un terremoto afectaría la ciudad, las especificaciones de las zonas en las cuales temblaría con más fuerza y con mayor intensidad se hicieron realidad este año tras el temblor del 19 de septiembre.Cruz-Atienza publicó Los Sismos: Una Amenaza Cotidiana, un libro sobre la amenaza diaria que representan los terremotos. Recientemente dirigió un grupo de investigación –junto con colaboradores japoneses– para estudiar el riesgo sísmico en la costa oeste de México, donde las placas de la corteza terrestre están colisionando.